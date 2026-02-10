Expert: occasioni eccezionali per un volantino ricco di sorprese

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Tecnologia al massimo

Nella lavanderia, la SAMSUNG Asciugatrice serie 6000d AI Control classe A a €799 trasforma le operazioni di ogni giorno grazie a programmi intelligenti che riconoscono i tessuti e comandi facili da usare. In cucina, il SAMSUNG Frigorifero combinato First 75 AI al prezzo wow di soli €1099 organizza ingredienti e bevande con praticità, mentre la pausa caffè diventa speciale con la LAVAZZA 18000519 al costo top di €79,90 e la DE LONGHI Rivelia EXAM440.35.B a €549, perfette per iniziare ogni mattina con energia.

Nel salotto, la SAMSUNG QLED Smart TV 55″ QE55Q6FAUXXT 4K 2025 alla bellezza di soltanto €499 offre immagini spettacolari per film, sport e serie. Restare connessi è semplice con APPLE iPad 11-inch 128GB a €349 e APPLE iPhone 15 128GB a €629, mentre per studio e lavoro c’è il LENOVO IP 3 Notebook 15,6” i5 16GB 512GB ad appena €529. Infine, per ambienti sempre ordinati e confortevoli, Expert propone il DYSON V11 Advanced a €399 e il BOSCH CL2000SET26WEKITWIFICL2000 a soli €399. Con Expert, ogni stanza trova la tecnologia giusta e le offerte diventano ancora più golose del solito.