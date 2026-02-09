Manca ormai davvero poco tempo all’arrivo ufficiale sul mercato della nuova serie di punta di casa Samsung. Si tratta dei nuovi Samsung Galaxy S26, i quali sappiamo ormai che saranno annunciati in veste ufficiale durante l’evento Galaxy Unpacked. Quest’ultimo, rispetto al passato, si terrà leggermente in ritardo , ovvero durante la giornata del prossimo 25 febbraio 2026. Nonostante manchino dunque pochi giorni, in queste ore il modello base è stato avvistato nella colorazione White.

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Samsung Galaxy S26 avvistato nella colorazione White

Il prossimo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S26 è stato avvistato in queste ore nella colorazione White. Come già accennato in apertura, il debutto ufficiale sul mercato si terrà ormai tra pochi giorni, ovvero durante l’evento dedicato del Galaxy Unpacked durante la giornata del prossimo 25 febbraio 2026.

A rivelare lo smartphone in questa colorazione è stato un leaker piuttosto noto del settore. Si tratta di Evan Blass, il quale ha pubblicato online una nuova immagine renders sulla propria pagina del social network X. Dall’immagine appena pubblicata, possiamo quindi avere una ulteriore conferma riguardo al design dello smartphone. Sil retro troveremo dunque un nuovo modulo fotografico, il quale seguirà le linee estetiche introdotte sul fratello pieghevole, ovvero il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7.

Di fianco ai sensori sarà poi collocato un piccolo flash LED. Sulla parte frontale spiccherà la presenza di un ampio display. Le cornici sembrano ancora più sottili rispetto al passato e sembrano assolutamente simmetriche tra loro. In alto al centro, sarà poi sempre presente un piccolo foro dove troverà posto la fotocamera anteriore per i selfie.

L’immagine ritrae il modello base del nuovo trio di top di gamma di casa Samsung. Tuttavia, sembra che questo design sarà condiviso anche dal fratello maggiore Samsung Galaxy S26+. A cambiare leggermente tra i tre modelli sarà il più prestante, ovvero il Samsung Galaxy S26 Ultra. Quest’ultimo potrà infatti contare sulla presenza di un comparto fotografico più fornito e sarà inoltre distribuito in alcune colorazioni inedite.