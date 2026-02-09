Multa per Amazon, manipolati i prezzi dei venditori terzi

Amazon finisce ancora una volta sotto la lente delle autorità europee. Secondo quanto emerso, il colosso dell’e-commerce è stato sanzionato per pratiche ritenute scorrette nella gestione dei prezzi applicati dai venditori terzi. I meccanismi adottati avrebbero favorito indirettamente Amazon stessa e alcune offerte considerate “più allineate” alle regole interne della piattaforma.

Al centro della vicenda ci sono i sistemi automatici utilizzati per monitorare e “regolare” i prezzi dei prodotti venduti da partner esterni. In particolare, Amazon avrebbe limitato la visibilità o l’accesso a strumenti chiave del marketplace per quei venditori che proponevano prezzi giudicati troppo alti rispetto a determinati parametri interni. Una pratica che, pur presentata come tutela per i consumatori, secondo le autorità ha di fatto ridotto la libertà commerciale dei venditori, spingendoli ad adeguarsi a soglie di prezzo non sempre sostenibili.

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Un’ennesima multa per Amazon, nel mirino il modo in cui vengono gestiti i prezzi di altri venditori

Il problema non riguarda solo il prezzo finale, ma anche le conseguenze operative. Chi non si conformava rischiava di perdere posizioni nei risultati di ricerca, l’accesso alle offerte più visibili o persino la possibilità di competere ad armi pari con altri operatori presenti sulla piattaforma. In un contesto in cui l’azienda dà queste direttive e riveste un ruolo dominante, i meccanismi in vigore possono alterare completamente l’equilibrio del mercato.

Da parte sua, Amazon respinge le accuse e difende le proprie politiche. L’azienda sostiene che gli strumenti di controllo dei prezzi servono a mantenere il marketplace competitivo. Oltre che ad evitare rincari ingiustificati per i clienti finali. Amazon ha già fatto sapere che intende contestare la decisione, ribadendo che un’eccessiva libertà con il prezzo potrebbe danneggiare l’esperienza degli utenti e la fiducia nella piattaforma.

La nuova sanzione si inserisce in un quadro più ampio di crescente attenzione nei confronti delle big tech, soprattutto in Europa. Regolatori e governi stanno cercando di limitare l’influenza delle grandi piattaforme digitali sui mercati in cui operano. Per i venditori di terze parti, il caso riaccende il dibattito su quanto spazio reale di manovra resti a chi dipende da marketplace dominanti per raggiungere i clienti.