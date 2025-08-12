Samsung Galaxy S26 Ultra: ricarica a 60W per ridurre i tempi di attesa

Il prossimo top di serie di Samsung, il Galaxy S26 Ultra, potrebbe compiere un salto avanti nella velocità di ricarica. Secondo un leak del noto tipster Ice Universe, condiviso su Weibo, il dispositivo adotterà per la prima volta un sistema di ricarica a 60W, superando il limite dei 45W mantenuto fino al GalaxyS25Ultra.

Il nuovo standard permetterebbe di ricaricare la batteria dal 0% a una percentuale compresa tra il 75% e l’80% in appena 30 minuti. Un netto miglioramento rispetto al modello attuale. Quest’ ultimo infatti con i suoi 45W impiega circa 37 min per raggiungere l’80% e un’ora e 22minuti per completare la carica, come riportato dai test di ChargerLAB.

Samsung punta sulla velocità, ma resta prudente sulla capacità della batteria

La potenza della batteria del Galaxy S26 Ultra, secondo le stesse indiscrezioni, rimarrà invariata rispetto al predecessore. Samsung sembra preferire un approccio conservativo in questo campo. Ciò probabilmente per mantenere un equilibrio tra autonomia, gestione termica e durata nel tempo.

Come accade per molte tecnologie di ricarica rapida, anche il sistema a 60W dovrebbe erogare la massima potenza nella fase iniziale, per poi rallentare dall’80% al 100% per preservare la salute della batteria. Significa che la ricarica ultra-rapida offrirà soprattutto un grande vantaggio per chi ha bisogno di ottenere ore di utilizzo ma ha poco tempo per tenere il proprio dispositivo collegato alla presa.

Nonostante il leak provenga da una fonte solida, si tratta comunque di informazioni non ufficiali. La notizia però conferma l’orientamento di Samsung a migliorare concretamente la velocità di ricarica, dopo anni in cui i 45W erano rimasti il limite massimo per i flagship della serie Ultra. Resta il fatto che l’aumento dei mAh potrebbe arrivare solo nei prossimi anni, forse nel 2027, lasciando alla ricarica rapida il compito di compensare la mancata crescita della capacità energetica. Come già detto però, queste sono solo indiscrezioni, quindi è importante prendere il tutto non come verità certe almeno fino a nuove conferme ufficiali.