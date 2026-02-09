ChatGPT: ecco gli annunci pubblicitari sotto la chat, si parte oggi

Da qualche tempo si sapeva che quei messaggi promozionali sarebbero arrivati su ChatGPT. Non era una sorpresa per chi osserva l’evoluzione dei servizi digitali: quando qualcosa scala rapidamente, la pressione per trovare entrate cresce. Ora OpenAI ha avviato i primi test e l’opinione pubblica comincia a interrogarsi su come cambierà l’esperienza d’uso.

Sbaglia chi pensa a pubblicità invasive messe a caso tra una risposta e l’altra. L’azienda prova a mantenere un equilibrio che non stravolga il servizio. Resta però sul tavolo la questione più spinosa: quanto peso avranno la privacy e la personalizzazione nelle scelte future.

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Come saranno mostrati gli annunci dentro ChatGPT

La prima cosa da sapere è che le inserzioni non saranno nascoste. OpenAI intende posizionare gli elementi pubblicitari in un’area separata, posta sotto la conversazione principale, così da evitare che le risposte del modello vengano percepite come influenzate. È una scelta che mira a conservare la credibilità del contenuto generato e a ridurre la frustrazione degli utenti. Chi lavora sul progetto sembra focalizzato su un principio semplice: la pubblicità esiste, ma non deve interrompere il flusso della chat.

I test partono oggi e coinvolgono prevalentemente chi usa la versione gratuita. Strumenti e funzionalità di chi paga piani superiori dovrebbero restare intatti, almeno nelle intenzioni ufficiali. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, le inserzioni saranno chiaramente identificate e separate dal testo delle risposte, una scelta pensata per evitare equivoci e per mantenere una linea di trasparenza. In pratica, chi legge non dovrà mai chiedersi se un consiglio sia sponsorizzato o frutto del modello.

Dietro la decisione c’è una logica economica comprensibile. La crescita rapida degli utenti impone a chi offre il servizio di pensare alla sostenibilità finanziaria. Per questo motivo la parola chiave qui è monetizzazione. Non si tratta solo di arricchire i conti, ma anche di finanziare lo sviluppo continuo del prodotto, l’infrastruttura necessaria a mantenere le prestazioni e l’innovazione. Ci sarà poi chi sosterrà che certe scelte commerciali vanno contro l’ethos originale del progetto, ma la tensione tra idealismo e pragmatismo è roba vecchia nel mondo della tecnologia.

Privacy, esclusioni dai piani a pagamento e il tema della personalizzazione

La mossa pone immediatamente l’accento su privacy e su come verranno usati i dati degli utenti. OpenAI ha spiegato che gli annunci non influiranno sui risultati delle chat e che la cronologia e i dati restano privati a meno che non si autorizzi la condivisione per funzioni come la memoria. Resta però il nodo della personalizzazione. Perché è proprio la capacità di mostrare contenuti rilevanti che rende efficace la pubblicità, ma per farlo servono informazioni sul comportamento d’uso. Dove si traccia il confine tra rilevanza e intrusione resta una decisione delicata.

Chi usa le versioni gratuite e chi è nel piano chiamato abbonamento Go vedranno gli annunci, mentre i piani più costosi dovrebbero essere esentati. Questo crea una segmentazione netta: pagare di più significa conservare un’esperienza pulita, restare nella fascia gratuita implica l’accettazione di contenuti promozionali. È un modello che esiste già in molte piattaforme, ma su un sistema conversazionale le aspettative sono diverse. L’utente medio, o chi lavora con il modello per compiti delicati, potrebbe preoccupare che anche una minima personalizzazione influisca sulla neutralità delle risposte.

Un esempio concreto aiuta a capire il rischio. Se un prodotto viene proposto in una chat come risultato di una pubblicità, anche se separato dalla risposta, la percezione di imparzialità potrebbe vacillare. OpenAI dovrà essere molto chiara nel distinguere tra contenuto generato dal modello e inserzione commerciale. Le prime impressioni dei test saranno quindi cruciali. Se l’interazione resterà limpida, il passaggio potrebbe essere accettato; se emergeranno ambiguità, la reazione degli utenti sarà rapida e dura.