HyperOS 3: a marzo in arrivo su questi dispositivi

Fin dal suo rilascio gli sviluppatori di Xiaomi si sono impegnati in modo importante per portarla su tutti i dispositivi compatibili, stiamo parlando della HyperOS 3 che attualmente è arrivata su circa il 95% degli smartphone in grado di supportarla, a quanto pare però il lavoro non si è fermato al punto che adesso dovrebbe mancare solo l’ultima tranches che verrà aggiornata entro il prossimo marzo.

Nello specifico, dovrebbe mancare solo l’ultimo gruppo di dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO per completare la distribuzione della HyperOS 3, dopodiché gli sviluppatori avranno il via libera per dedicarsi interamente alla distribuzione della versione direttamente successiva dell’interfaccia grafica.

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I dispositivi che riceveranno l’aggiornamento

Come sicuramente saprete tutti i dispositivi compatibili hanno ricevuto l’aggiornamento mese dopo mese in contemporanea al lavoro del team di sviluppo che ovviamente ha dovuto adattare l’interfaccia grafica ai vari dispositivi e soprattutto alle varie prestazioni che questi ultimi erano in grado di offrire, ovviamente ad avere la precedenza sono stati dispositivi più potenti dal momento che era necessario smorzare meno l’interfaccia grafica, andando a ritroso ovviamente gli interventi di ottimizzazione dovevano essere più importanti e più radicali e dunque richiedevano più tempo.

Gli smartphone che riceveranno l’update entro marzo sono i seguenti:

Xiaomi

Xiaomi 13T

POCO

POCO C85 4G

POCO C85 5G

POCO C75 5G

POCO M7 5G

POCO M7+

POCO Pad

REDMI

REDMI Note 15 Pro 4G

REDMI 14R

REDMI 15 4G

REDMI 15 5G

REDMI 15C 5G

REDMI 15C 4G

REDMI A4

REDMI Pad Pro (WiFi e 5G)

Ovviamente tenete in considerazione che il rilascio degli aggiornamenti un po’ come succede per tutti è graduale, dunque per ricevere la nuova interfaccia grafica quando quest’ultima viene rilasciata potrebbe rendersi necessario aspettare qualche settimana ulteriore, quando l’update sarà disponibile sarà il sistema stesso ad annunciare la possibilità di scaricarlo, questa dovrebbe dunque essere l’ultima tranches di dispositivi dopodiché non ci sarà più il rilascio della versione numero tre della HyperOS.