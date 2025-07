Redmi 15C 5G in arrivo, ecco design e presunte specifiche

A quanto pare la prossima linea up di smartphone a marchio Redmi sarà costituita da almeno quattro modelli, ovvero Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15 e Redmi 15C. Quest’ultimo sembra che sarà annunciato sul mercato in due versioni, una con supporto alle reti 4G e una con supporto alle reti 5G. Proprio quest’ultimo versione è stata la protagonista dei rumors delle ultime ore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Redmi 15C 5G, emergono in rete design e presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete nuovi dettagli di rilievo riguardanti uno dei prossimi smartphone a marchio Redmi. Come già accennato in apertura, il dispositivo in questione è il prossimo Redmi 15C 5G. Quest’ultimo è stato infatti avvistato in alcune immagini renders e sono trapelate anche le presunte specifiche tecniche. Per quanto riguarda le immagini, possiamo notare come lo smartphone dovrebbe essere reso disponibile in almeno due colorazioni , ovvero Green e Lavander, anche se sembra che non mancherà nemmeno la classica colorazione Black.

Dal punto di vista tecnico, è invece emerso che il prossimo smartphone del marchio Redmi avrà sul fronte un display con un notch a goccia centrale. Il pannello sarà un IPS LCD con una diagonale pari a 6.9 pollici con risoluzione pari a 720 x 1600 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Trovandoci di fronte ad un pannello IPS LCD, il sensore biometrico per lo sblocco sarà posizionato lateralmente sul frame dello smartphone, nel tasto di accensione e spegnimento.

Dal punto di vista dell’autonomia, si potrà stare tranquilli. Secondo quanto è emerso, infatti, a bordo ci sarà una batteria molto capiente pari a ben 6000 mah. Gli utenti la potranno ricaricare in tempi rapidi tramite il supporto alla ricarica rapida pari a 33W. Per il momento non sappiamo quale processore ci sarà a bordo. Sappiamo però che saranno presenti almeno 4 GB di memoria RAM e 128 GB oppure 256 GB di storage interno.