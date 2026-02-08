Naughty Dog, nuovi annunci di lavoro fanno emergere riferimenti a un progetto multiplayer multipiattaforma

Alcuni annunci di lavoro pubblicati recentemente da Naughty Dog suggeriscono che lo studio possa essere impegnato nello sviluppo di un progetto multiplayer con supporto multipiattaforma. Le informazioni disponibili restano al momento parziali, ma i requisiti richiesti per alcune posizioni aperte indicano la presenza di elementi online all’interno di un titolo ancora non annunciato ufficialmente.

Dai documenti emersi non è possibile stabilire con certezza se si tratti di un gioco completo, di una modalità multiplayer integrata o di una componente specifica di un progetto più ampio. È quindi plausibile che i riferimenti individuati riguardino solo una parte dello sviluppo e non l’intera struttura del prodotto finale. Il tema del multiplayer appare particolarmente significativo se si considera la cancellazione del progetto online di The Last of Us, annunciata da Sony dopo diversi anni di lavoro. Alla luce di quella decisione, risulta complesso capire se Naughty Dog stia tornando su un’esperienza simile o se stia invece esplorando una formula diversa, potenzialmente più sostenibile sul lungo periodo.

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Annunci di lavoro e riferimenti al multipiattaforma

Uno degli annunci più rilevanti riguarda la ricerca di un Senior Sound Designer, figura incaricata della creazione degli effetti sonori di gioco. Tra le competenze aggiuntive richieste viene citata esplicitamente l’esperienza con titoli multiplayer, insieme a riferimenti che lasciano intendere lo sviluppo di un progetto pensato per più piattaforme.

Questo aspetto apre a diverse interpretazioni. Da un lato, potrebbe trattarsi della componente online di un futuro titolo narrativo; dall’altro, non è da escludere che Naughty Dog stia lavorando a una nuova esperienza standalone, distinta dalle sue IP più conosciute. Al momento non sono presenti indicazioni dirette che colleghino il progetto a The Last of Us Part III, né a Intergalactic: The Heretic Prophet, attualmente confermato come uno dei titoli in sviluppo.

Considerate le dimensioni dello studio e la sua struttura interna, è verosimile che Naughty Dog stia portando avanti più progetti in parallelo, anche in fasi di sviluppo differenti. Gli annunci di lavoro rappresentano spesso uno dei primi segnali pubblici di queste attività, pur senza offrire conferme definitive. In assenza di comunicazioni ufficiali, le informazioni restano quindi da interpretare con cautela. Resta però evidente che Naughty Dog stia valutando nuove soluzioni sul fronte del multiplayer e del multipiattaforma, elementi che potrebbero avere un ruolo più centrale nei suoi progetti futuri.