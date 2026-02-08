GTA VI non avrà ulteriori rinvii secondo Take-Two Interactive

La data di uscita di GTA VI non dovrebbe subire ulteriori modifiche e resta fissata al 19 novembre 2026. La conferma arriva direttamente da Take-Two Interactive in occasione del recente incontro con gli azionisti.

La compagnia che possiede Rockstar Games ha confermato il proprio impegno nel mantenere la parola data ai giocatori, evitando ulteriori rinvii dell’ultimo minuto per Grand Theft Auto VI. Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, si ritiene assolutamente ottimista che la software house riuscirà a completare i lavori secondo quanto stabilito.

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Inoltre, è stato confermato che la campagna di marketing per GTA VI partirà in estate. Questa notizia lascia intendere che un potenziale rinvio sarebbe difficile da gestire e porterebbe ad un danno d’immagine non indifferente.

Take-Two Interactive nella conferenza con gli azionisti ha confermato che GTA VI non subirà ulteriori ritardi

Le aspettative su GTA VI sono elevatissime da parte di tutto il settore gaming. Il titolo garantirà un volume d’affari non indifferente per Take-Two Interactive e l’azienda ne è assolutamente consapevole. Come affermato da Zelnick: “La nostra esecuzione nel corso dell’anno fiscale 2026 è stata straordinaria e siamo molto fiduciosi mentre ci avviciniamo all’anno fiscale 2027, che promette di essere rivoluzionario per Take-Two e per l’intera industria dell’intrattenimento, guidato dall’uscita del 19 novembre di Grand Theft Auto VI, con il marketing di lancio di Rockstar che inizierà quest’estate”.

Il mondo di gioco su Grand Theft Auto VI sarà il più grande e variegato mai visto in un capitolo della serie. Stando a quanto emerso fino ad ora, Rockstar Games ha sviluppato un motore di gioco innovativo per la gestione della fisica per l’acqua, elemento centrale del titolo. Infatti, la storia sarà ambientata a Vice City, location ispirata a Miami e alla Florida.

Non resta che attendere l’avvio della campagna pubblicitaria che sarà affiancata, molto probabilmente, anche da un nuovo trailer. Inoltre, ricordiamo che il 19 novembre 2026 il titolo debutterà su Sony PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X e S mentre la versione PC arriverà forse nel 2027.