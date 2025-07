TIM, super sconto per PlayStation 5 Slim con Gran Turismo 7

Anche con l’operatore telefonico italiano TIM è possibile acquistare una delle ultime console da gaming di casa Sony. Una di queste è la nuova PlayStation 5 Slim. L’operatore, in particolare, sta proponendo questa console con un super sconto assieme anche ad un famoso videogioco, cioè Gran Turismo 7. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation 5 Slim ora con TIM ad un super prezzo con Gran Turismo 7

Tutti gli amanti del mondo del gaming potranno acquistare ad un super prezzo con TIM una delle ultime console da gaming di casa Sony. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno acquistare la nuova PlayStation 5 Slim ad un super prezzo ma non solo. L’operatore ha infatti deciso di proporre questa console in sconto con un bundle, cioè assieme ad un noto videogioco.

Si tratta del famoso videogioco Gran Turismo 7. Questo bundle include anche non uno ma ben due controller Dual Sense. Nello specifico, gli utenti potranno acquistare questo ricco bundle con l’operatore ad un prezzo scontato pari a 21 euro al mese per un totale di 30 rare mensili. In precedenza, invece, l’operatore aveva messo a disposizione questo bundle ad un prezzo pari a 23 euro al mese, sempre per 30 rate mensili.

Per chi non fosse interessato al videogioco Gran Turismo 7, invece, l’operatore ha pensato di offrire in sconto anche un altro bundle. Quest’ultimo comprende la nuova console da gaming PlayStation 5 Slim assieme ad un singolo controller Dual Sense. In questo caso, l’operatore sta proponendo il bundle ad un prezzo scontato pari a soli 17 euro per un totale di 30 rate mensili. Si tratta quindi di uno sconto di 1 euro al mese, dato che in precedenza questo bundle veniva proposto ad un prezzo pari a 18 euro al mese per 30 rate mensili.

Secondo quanto è stato riportato ufficialmente dall’operatore, la promozione che mette in sconto questi favolosi bundle con PlayStation 5 Slim saranno proposti in sconto fino alla giornata del prossimo 4 agosto 2025.