Nuove info su GTA 6: data di lancio e formato fisico

Durante l’ultima chiamata con gli investitori, Take-Two ha riportato al centro dell’attenzione GTA 6, uno dei prodotti più discussi dell’industria. Le dichiarazioni ufficiali hanno toccato i temi che agitano la community da mesi, ovvero la stabilità della data e la strategia di lancio. Il CEO Strauss Zelnick ha sottolineato che l’intenzione resta quella di mantenere il calendario già comunicato, fissando l’uscita al 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Le versioni per altre piattaforme risultano previste in una fase successiva, con priorità alle console di nuova generazione. Secondo quanto emerso, la fiducia mostrata dal vertice aziendale si lega anche alle previsioni economiche dell’anno fiscale in corso, che potrebbero beneficiare in modo rilevante dall’arrivo del titolo Rockstar. Il messaggio trasmesso agli investitori appare chiaro: l’editore punta su GTA 6 come perno della propria crescita nel breve periodo, ridimensionando l’idea di un ulteriore rinvio.

Estate di marketing e nuove immagini

Un’altra voce insistente riguardava un debutto limitato al digitale, ipotesi giustificata dai rumor con la necessità di evitare fughe di informazioni legate alle copie su disco. Su questo fronte, Zelnick ha risposto a una domanda di Variety precisando che l’assenza della versione fisica di GTA non rientra nei piani attuali. La distribuzione tradizionale resta quindi considerata parte integrante del lancio, senza segnali di una strategia esclusivamente online. Questa precisazione riduce l’ansia di chi teme un cambio radicale nelle modalità di vendita, riaffermando un modello che combina supporto fisico e download. La scelta sembra anche mirata a preservare il rapporto con i rivenditori e con il pubblico legato al collezionismo, aspetto ancora centrale per molti appassionati della serie.

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Oltre alle rassicurazioni su data e formato, la dirigenza ha anticipato l’avvio della campagna promozionale in estate. Ciò implica che nuovi contenuti ufficiali, a partire da un trailer più esteso, dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. La comunicazione non sarà immediata, ma seguirà una tabella di marcia studiata per accompagnare il pubblico fino al debutto. Tra conferme e smentite, GTA 6 torna così a occupare le prime pagine, alimentando un’attesa che cresce grazie a segnali veri e non più soltanto a indiscrezioni.