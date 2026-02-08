Bug Nest Cam risolto con l’aggiornamento di Google Home

Google ha rilasciato un aggiornamento per l’app Google Home che finalmente risolve un problema segnalato da molti utenti nelle scorse settimane: un bug legato alla visualizzazione dei video delle Nest Cam. Il difetto, che aveva creato non pochi fastidi nella gestione quotidiana delle videocamere di sicurezza, sembra essere ora acqua passata grazie alle correzioni introdotte con l’ultima versione.

La questione era emersa soprattutto quando si cercava di riprodurre filmati recenti o quando si aprivano notifiche legate agli eventi. In alcuni casi il video non veniva più caricato, oppure veniva mostrato un messaggio di errore senza apparente motivo. Con il nuovo aggiornamento, questo comportamento anomalo è stato affrontato alla radice, restituendo una fruizione più fluida e affidabile.

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Riproduzione video più immediata

Una delle modifiche principali riguarda proprio la capacità dell’app di recuperare e mostrare i filmati catturati dalle Nest Cam. In passato, chi cliccava su una notifica di movimento o apriva un evento recente si è spesso trovato davanti a schermi vuoti o a errori, costringendo a riavviare l’app o a riprovare più volte.

Ora l’app Home gestisce meglio i flussi video, riducendo significativamente questi casi e permettendo di visualizzare i contenuti senza intoppi. Il risultato è una maggiore sicurezza nell’uso quotidiano, specialmente per chi utilizza le videocamere per monitorare casa o ufficio.

Miglioramenti anche nelle automazioni

L’aggiornamento non si limita a correggere il problema delle videocamere: porta con sé anche una serie di piccoli affinamenti alle automazioni domestiche. In pratica, le routine che coinvolgono le Nest Cam — ad esempio l’attivazione di luci o notifiche quando viene rilevato un movimento — ora risultano più coerenti e meno soggette a comportamenti casuali o ritardi immotivati.

Questo contribuisce a rendere l’intero ecosistema Google Home più robusto. Sia per chi ha una configurazione complessa con più dispositivi smart sia per chi utilizza le videocamere principalmente per la sicurezza.

Un aggiornamento tanto atteso dagli utenti

Per chi possiede una o più Nest Cam, la nuova release dell’app Home rappresenta una soluzione concreta a un problema avvertito da molti. La frustrazione di non riuscire a visualizzare un video al momento giusto, soprattutto in situazioni in cui serve rapidità, è un’esperienza che questo aggiornamento si propone di eliminare o almeno ridurre drasticamente.

Se disponi di videocamere Nest collegate al tuo sistema Google Home, è sufficiente aggiornare l’app Home alla versione più recente disponibile per il tuo dispositivo. Una volta fatto, la riproduzione dei video dovrebbe avvenire senza i problemi segnalati in precedenza.