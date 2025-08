Xbox: ecco le novità attese per il Gamescom 2025

L’edizione 2025 della Gamescom si preannuncia particolarmente interessante. Si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto e, anche quest’anno, trasformerà la città nel centro dell’industria videoludica globale. Mentre l’attenzione del pubblico cresce, Microsoft ha deciso di svelare dettagli rilevanti su ciò che porterà in scena, alimentando aspettative già altissime. Con una delle presenze più imponenti dell’intera fiera, Xbox si presenterà con oltre 120 postazioni giocabili. Si tratta di una vera immersione nelle esperienze più attese dell’anno. Con titoli che rappresentano sia la creatività interna di Microsoft che le collaborazioni con partner di spessore internazionale. L’azienda ha messo a disposizione la possibilità di seguire l’evento da casa. Il 19 agosto sarà trasmessa l’Opening Night Live, durante la quale verrà svelato ufficialmente Call of Duty: Black Ops 7 e sarà mostrata la nuova espansione Midnight di World of Warcraft. Le giornate del 20 e 21 agosto, invece, saranno dedicate agli streaming in diretta dagli stand.

Le novità attese per il mondo gaming e Xbox

A catalizzare l’attenzione saranno diversi giochi di punta. Tra le produzioni interne, spiccano Ninja Gaiden 4, Grounded 2, Age of Mythology: Retold e Microsoft Flight Simulator 2024. A ciò si aggiungono anche Indiana Jones and the Great Circle e un nuovo episodio della saga Age of Empires. Nomi che testimoniano il forte investimento di Microsoft.

Non meno interessante sarà la selezione di titoli third-party. L’area Xbox ospiterà, infatti, demo giocabili di Hollow Knight: Silksong, Borderlands 4, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Final Fantasy XVI e Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Solo per citarne alcuni. Accanto a tali nomi noti, compariranno anche progetti meno mainstream come Aniimo, There Are No Ghosts at the Grand, Mistfall Hunter e Super Meat Boy 3D.

L’esperienza Xbox alla Gamescom non si limiterà al software. Ampio spazio sarà dedicato anche all’hardware. Con la possibilità per i visitatori di provare con mano le nuove console portatili ASUS ROG Xbox Ally e la variante Ally X. Ogni postazione sarà progettata per essere inclusiva. Microsoft ha, infatti, confermato la presenza di scrivanie regolabili e l’uso dell’Xbox Adaptive Controller.