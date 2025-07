GTA VI: le proiezioni economiche sono senza precedenti

Grand Theft Auto VI non è soltanto il prossimo videogioco in arrivo sul mercato. È ormai diventato un vero e proprio evento. Le aspettative che ruotano attorno al nuovo titolo firmato Rockstar Games hanno ormai superato ogni immaginazione. Le quali hanno dato vita a previsioni che promettono di riscrivere la storia dell’intrattenimento digitale. Una delle stime più audaci arriva da Josh Chapman, direttore della società di venture capital Konvoy, che ipotizza per GTA VI un incasso straordinario pari a 7 miliardi di euro nei primi due mesi dal lancio. Tale cifra non è solo sorprendente per la sua entità, ma anche per la rapidità con cui potrebbe essere raggiunta. GTA VI potrebbe, dunque, imporsi come il titolo di maggior successo commerciale di tutti i tempi in tempi record.

GTA VI: le ultime previsioni promettono meraviglie

A contribuire a tale previsione è la stima di 85 milioni di copie vendute entro i primi sessanta giorni. Ciò consentirebbe alla casa editrice Take-Two Interactive di ammortizzare l’investimento iniziale (circa 2 miliardi di euro). Il tutto in meno di un mese. Parte del fascino attorno a GTA VI deriva dalle ambiziose innovazioni promesse per la componente online del gioco. Si parla, infatti, di una nuova infrastruttura focalizzata sui contenuti creati dagli utenti.

Tale nuovo sistema dovrebbe includere strumenti per il modding, supporto per la gestione dei server e ambienti in grado di ospitare fino a 200 giocatori. Incentivando così la creatività e la partecipazione attiva della community attraverso compensi e meccanismi di monetizzazione.

GTA V ha già dimostrato come Rockstar sia in grado di mantenere un prodotto rilevante nel tempo. Le sue 210 milioni di copie vendute e una modalità online ancora oggi molto attiva sono la prova di una longevità senza eguali. Il prezzo al pubblico previsto per l’edizione base del gioco, al momento non confermato, si aggirerebbe attorno ai 75 euro. Una cifra che segnerebbe un lieve aumento rispetto ai precedenti titoli Rockstar, solitamente commercializzati a circa 65 euro.