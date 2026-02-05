Microsoft, Game Pass di febbraio: tutti i nuovi giochi in arrivo

Gli utenti che amano il mondo del gaming possono finalmente a venire a conoscenza dei giochi in arrivo su Game Pass durante questo mese di febbraio. Microsoft quindi permette al pubblico di avere già un’idea in merito a quelle che saranno le novità per agli abbonati su console, PC e Cloud.
La comunicazione arriva direttamente da Microsoft, che continua a puntare su una strategia di aggiornamento costante del servizio, differenziando l’accesso ai giochi in base ai tier dell’abbonamento Xbox Game Pass. Una scelta che, negli ultimi mesi, ha reso il catalogo più strutturato ma anche più selettivo.
I titoli più attesi del mese
Tra le uscite di maggiore richiamo spicca Madden NFL 26, disponibile dal 5 febbraio per gli abbonati Ultimate e PC Game Pass. Il titolo sportivo apre una seconda metà del mese particolarmente interessante, che culmina il 17 febbraio con l’arrivo di Avatar: Frontiers of Pandora, accessibile agli utenti Ultimate e PC Game Pass.
Sempre a febbraio torna anche Kingdom Come: Deliverance, giocabile dal 13 febbraio anche dagli abbonati Premium. Una presenza significativa, soprattutto per chi apprezza i giochi di ruolo con un’impostazione realistica e narrativa.
Non va dimenticato Avowed, che dal 17 febbraio diventa disponibile anche al di fuori del piano Ultimate, ampliando così la platea di utenti che potranno accedervi.
Un catalogo legato ai nuovi tier
Con la recente riorganizzazione del servizio, solo 5 dei 12 titoli annunciati risultano accessibili esclusivamente tramite l’abbonamento Premium. Tra questi figurano anche produzioni come Final Fantasy II, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e Paw Patrol Rescue Wheels: Championship, distribuite nel corso della prima metà del mese.
L’offerta di febbraio conferma quindi l’approccio di Microsoft, orientato a proporre un mix equilibrato tra grandi produzioni, sequel attesi e titoli pensati per un pubblico più ampio. Un modello che continua a rendere Game Pass uno dei servizi più dinamici nel panorama videoludico attuale.