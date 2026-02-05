Come un’esplosione nucleare può davvero deviare un asteroide: la scienza che riscrive armageddon

Ricordate Armageddon, quel blockbuster del 1998 che trasformava un team di trivellatori texani in eroi spaziali pronti a salvare la Terra infilando testate nucleari dentro un gigantesco asteroide per farlo esplodere in due e — voilà — evitare la catastrofe? Per anni il film è stato lo specchio perfetto del cinema spettacolare: adrenalina a go-go, scelte morali semplici e una scienza spesso presa a calci. Poi però, come succede con molte idee che sembrano troppo titaniche per essere vere, qualcuno ha deciso di non limitarsi a ridere e ha messo i modelli al lavoro. E quando i conti cominciano a girare diversamente, la favola hollywoodiana perde un po’ della sua comicità.

Non sto dicendo che il film avesse ragione su tutto — nessuno vuole veramente mandare Bruce Willis a scavare nel vuoto siderale — ma una delle intuizioni alla base della trama, ossia che una detonazione nucleare possa cambiare la traiettoria di un corpo celeste, non è più roba da fumetti. Con nuovi calcoli e simulazioni al computer è emerso che, in certe condizioni, un’esplosione nucleare vicino alla superficie oppure un’esplosione “standoff” a qualche distanza possono produrre abbondante materiale vaporizzato e quindi una spinta netta che devia l’orbita. Il meccanismo è meno cinematografico di quanto mostrato sullo schermo — non si rompe tutto in due pezzi puliti — ma potrebbe funzionare come ultimo, disperato rimedio.

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Le simulazioni che riscrivono il copione

Le simulazioni moderne non sono più semplici disegni su un taccuino. Usano modelli idrodinamici, dati sulle proprietà dei corpi rocciosi e scenari di impatto con vari gradi di precisione. Questi modelli mostrano che una detonazione nucleare, soprattutto se pianificata con attenzione e realizzata con un adeguato anticipo, può trasferire quantità significative di momento all’asteroide tramite l’ablation della superficie — cioè vaporizzando materiale che poi funge da “razzo” naturale — e deviarne la traiettoria di quel tanto che basta per evitare una collisione con la Terra. Importante: la parola chiave è tempo. Avere anni o decenni di preavviso trasforma una possibile soluzione distruttiva in una manovra misurata e relativamente sicura.

Ci sono però contro-argomenti concreti. Innanzitutto il rischio di frammentazione: se spezzi l’asteroide in tanti pezzi, potresti finire con una pioggia di frammenti pericolosi invece che con un singolo “proiettile”. Le simulazioni aiutano anche qui, indicando schemi di detonazione — superficie vs standoff, potenza ottimale, angoli d’attacco — che minimizzano il rischio di creare molteplici corpi pericolosi. In più, non siamo privi di alternative: la missione DART della NASA del 2022 ha dimostrato che un impattatore cinetico può cambiare l’orbita di un corpo minore senza ricorrere a esplosivi, dando un’opzione meno controversa e più “pulita”. Ma DART ha funzionato su piccoli bersagli e con un’orbita già nota; non è una panacea per tutte le situazioni.

E poi ci sono i nodi politici e legali. Persino l’idea di usare testate nucleari nello spazio mette sul tavolo trattati internazionali, preoccupazioni per la proliferazione e la necessità di decisioni condivise. Non si può mandare un singolo paese a premere il pulsante: la difesa planetaria richiede cooperazione, trasparenza e protocolli ben definiti.

Cosa significa per il futuro

La morale pratica è questa: l’idea di usare l’energia nucleare per la deviazione degli asteroidi non è più pura fantascienza, ma nemmeno soluzione da adottare di petto. Serve ricerca, esercitazioni internazionali e soprattutto sistemi di sorveglianza efficaci per avere quel margine temporale che trasforma una bomba in uno strumento di precisione. Nel frattempo dovremmo continuare a investire in approcci multipli: rilevamento precoce, impattatori cinetici, missioni robotiche di ricognizione e sì, anche studi seri sulle opzioni nucleari come ultimo ricorso.

È strano pensare che un film fatto per intrattenere abbia spinto a interrogarsi su tecnologie reali e scenari possibili. Ma forse è proprio questo il bello: la finzione mette sul tavolo domande che la scienza, lentamente e con rigore, si mette a rispondere. Non contate su Bruce Willis, però; quando arriverà il momento, servirà un esercito di scienziati, decider politici e ingegneri che sanno leggere i modelli e non solo i copioni.