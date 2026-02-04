Kena, fino a metà febbraio due offerte strepitose

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile proporrà fino alla metà del mese corrente ben due offerte davvero eccezionali. Sono in particolare le offerte denominate rispettivamente Kena 4,99 100 GB 5G TOP e Kena 5,99 200 GB 5G Limited Edition. Sono entrambe delle valide proposte ad un costo molto contenuto ma con un bundle estremamente di rilievo.
Kena Mobile prororoga fino a metà febbraio due super offerte convenienti
Fino alla metà del mese corrente, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continuerà a proporre sul proprio sito web ben due offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, queste offerte rimarranno disponibili all’attivazione fino alla giornata del prossimo 16 febbraio 2026. Le offerte sono tuttavia rivolte ai nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:
Iliad, ho. Mobile, PosteMobile, Lyca Mobile, CoopVoce, 1Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobil, Dimensione, Elite Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e WithU.
Vediamo nel dettaglio cosa includono queste offerte.
- Kena 4,99 100 GB 5G TOP, questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 100 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle mette poi a disposizione fino a 200 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 4,99 euro al mese.
- Kena 5,99 200 GB 5G Limited Edition, questa offerta include ogni mese un bundle comprendente fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle mette poi a disposizione fino a 200 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo da sostenere per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese. Si potranno ricevere 100 GB extra con il metodo di pagamento di ricarica automatica.