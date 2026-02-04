Samsung, One UI 8.5: cambia la modifica della sfocatura nelle foto

Con l’avvio delle prime beta, sta diventando sempre più chiaro che One UI 8.5 non sarà un aggiornamento di passaggio. La nuova versione dell’interfaccia di Samsung introduce diversi cambiamenti, anche su funzioni quotidiane. L’ultima novità riguarda l’editing fotografico, in particolare il modo in cui viene gestita la sfocatura dello sfondo nelle foto Ritratto e nelle immagini standard a cui si applica l’effetto blur.

Il cambiamento non riguarda tanto le possibilità offerte, quanto il percorso necessario per arrivarci. Un dettaglio che può sembrare marginale, ma che incide sull’esperienza d’uso.

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Dalla semplicità iniziale a un flusso più rigido

Prima di One UI 6.1, la regolazione della sfocatura era immediata. Aprendo una foto Ritratto nell’app Galleria, nella parte inferiore compariva il pulsante “Cambia effetto sfondo”, da cui era possibile modificare l’intensità del blur o scegliere stili diversi.

Con gli aggiornamenti successivi, Samsung ha iniziato a spostare questa opzione. In una fase intermedia, per accedere ai controlli bisognava scorrere verso l’alto sull’immagine, facendo apparire un menu secondario meno evidente. Una scelta che aveva già reso l’operazione meno intuitiva.

Con One UI 7.0 è arrivato un approccio più coerente. La regolazione della sfocatura è stata integrata direttamente nell’editor fotografico, accessibile tramite il pulsante di modifica. In questo modo il blur era allineato agli altri strumenti di editing. Per un periodo, entrambe le soluzioni hanno convissuto.

L’editor diventa l’unica strada

Con One UI 8.5, Samsung ha deciso di semplificare, ma anche di restringere. L’editor fotografico diventa l’unico punto da cui intervenire sulla sfocatura. Scorrendo verso l’alto su una foto restano disponibili altre opzioni, ma il controllo del blur non compare più.

Per modificare la sfocatura di una foto Ritratto è necessario aprire l’immagine, toccare l’icona della matita, entrare in modalità modifica e selezionare la seconda icona nella barra inferiore, accanto al pulsante Galaxy AI. Da qui si accede ai controlli dell’effetto.

Nel caso di foto non scattate in modalità Ritratto, la sfocatura si applica scegliendo l’ultima icona dell’editor e selezionando “Sfocatura sfondo”. La funzione resta limitata a immagini con persone o animali, e propone solo il blur standard.