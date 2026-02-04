Samsung Galaxy S26 Ultra: gli smanettoni avranno una funzione inedita

Alcuni log trapelati in questi giorni riguardo a Samsung Galaxy S26 Ultra, il prossimo top di gamma in arrivo, contengono riferimenti all’Android Virtualization Framework, un componente chiave per eseguire un ambiente Linux completo su Android. Un dettaglio che, se confermato, segnerebbe un netto passo avanti rispetto alla generazione precedente.

Un tassello tecnico che cambia le prospettive

La presenza dell’AVF è stata segnalata da Android Authority e rappresenta un elemento tutt’altro che banale. Sul Galaxy S25 Ultra, l’assenza di questo framework impediva l’esecuzione di un vero ambiente Linux. Nei log del nuovo modello, invece, l’infrastruttura sembra finalmente pronta.

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Galaxy S26 Ultra dovrebbe arrivare con Android 16 QPR2 e interfaccia One UI 8.5. È proprio con Android 16 che Google ha introdotto ufficialmente il Linux Terminal sui Pixel, rendendo plausibile un’adozione simile anche da parte di Samsung. Dal punto di vista software, quindi, i prerequisiti sembrano già allineati.

Cosa cambierebbe con un vero terminale Linux

Il supporto a un terminale Linux non è una funzione pensata per il grande pubblico, ma per chi lavora con codice e strumenti avanzati può fare una differenza concreta. Compilatori, ambienti di sviluppo, script complessi e tool di sistema diventerebbero accessibili direttamente dallo smartphone, senza passare da un computer.

In questo scenario, Galaxy S26 Ultra potrebbe spingersi oltre il concetto di semplice smartphone, avvicinandosi a una workstation tascabile. Un’idea che si inserisce bene nella filosofia dei top di gamma Samsung, sempre più orientati alla produttività e all’uso professionale.

Va comunque mantenuta la giusta cautela. Al momento non esistono annunci ufficiali da parte di Samsung e tutto si basa su informazioni non definitive. Detto questo, la combinazione tra AVF nei log e Android 16 QPR2 rende lo scenario credibile. Si tratta di indiscrezioni molto credibili ma che almeno al momento non trovano alcun tipo di conferma ufficiale. Bisognerà dunque aspettare la data di presentazione ufficiale che dovrebbe essere il 25 febbraio prossimo.