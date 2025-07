TIM vs Lyca Mobile: tra colossi e virtuali, ecco promo fino a 300GB in 5G

Il pacchetto promozionale di TIM dedicato ai nuovi clienti provenienti da Iliad o da operatori virtuali include tre soluzioni ben strutturate e piene di contenuti. La prima è Power Special, con 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS al prezzo di 9,99€ al mese. A seguire c’è Power Supreme Easy, che include 200 giga in 4G e le stesse soglie per chiamate e messaggi, a 7,99€ mensili. Infine la più economica, Power Iron, offre 150 giga in 4G, minuti e 200 SMS a 6,99€ al mese.

Tutte e tre le offerte includono il primo mese gratuito, nessun vincolo e sono attivabili solo tramite portabilità. L’attivazione può avvenire online, nei negozi TIM o attraverso i canali digitali. Nessun costo extra viene applicato in fase iniziale, rendendo l’ingresso nel mondo TIM particolarmente accessibile.

Lyca Mobile: prezzo fisso e 5G, senza limiti di provenienza

Lyca Mobile, pur essendo un operatore virtuale, risponde con un’unica offerta diretta e senza complicazioni: 150 giga al mese in 5G, minuti e SMS illimitati, il tutto a 5,99€ al mese per sempre. Il pacchetto è aperto a tutti, senza alcuna restrizione sull’operatore di partenza. Davvero un ottimo compromesso.

A rendere la proposta ancora più interessante, ci sono due mesi in omaggio per chi sottoscrive la promo. Nessun vincolo, nessun aumento futuro, nessuna condizione particolare per l’accesso al 5G. Serve solo un dispositivo compatibile e la copertura adeguata per sfruttare appieno le potenzialità della rete.

TIM e Lyca Mobile tra approccio premium ed essenzialità

TIM offre un servizio strutturato, con copertura di rete premium e diverse soglie per adattarsi a varie esigenze. Lyca Mobile, invece, punta tutto su un prezzo basso, condizioni semplici e tanto traffico dati, riducendo al minimo le barriere d’accesso. La differenza è chiara: da una parte un grande brand con reti 5G certificate, dall’altra un MVNO flessibile, che mette al centro solo ciò che serve davvero.