WindTre aggiorna le offerte WindTre GO, ecco le migliori

Gli utenti in cerca di una nuova offerta mobile conveniente, potranno attivare una delle super proposte dell’operatore telefonico italiano WindTre. Quest’ultimo ha infatti da poco aggiornato il suo catalogo, proponendo ed aggiornando le sue offerte appartenenti alla gamma WindTre GO. Anche questa volta, la convenienza è la parola chiave, con offerte dal costo contenuto e dal bundle ricco.
WindTre aggiorna le offerte della gamma WindTre GO, ecco le migliori proposte
L’operatore telefonico italiano WindTre ha da poco aggiornato le sue offerte mobile appartenenti alla gamma WindTre GO. Anche questa volta, ci troviamo di fronte a delle offerte piuttosto convenienti e che includono davvero tanto. Tra le offerte migliori attualmente proposte dall’operatore, troviamo le seguenti:
- WindTre GO 200 XS 5G Digita: questa offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi fino a 50 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo è pari a 5,99 euro al mese.
- WindTre GO 250 M 5G Digital: questa offerta include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi fino a 50 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo è pari a 7,99 euro al mese.
- WindTre GO Unlimited 200 Digital AutoPay: questa offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione con il 5G Full Speed dell’operatore. Al termine di questi giga, si potrann utilizzare giga senza limiti ad una velocità massima pari a 10 mbps. L’offerta include poi fino a 50 sms e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo per il rinnovo è pari a 9,99 euro al mese tramite il metodo di pagamento di ricarica automatica.