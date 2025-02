WindTre MIA Unlimited 200, super promo per alcuni già clienti

A volte l’operatore telefonico italiano WindTre propone ad alcuni suoi già clienti l’attivazione di tante promozioni di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre ad un numero selezionato di già clienti l’attivazione di un’offerta di rete mobile davvero super. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre MIA Unlimited 200. Come è facile immaginare, questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 200 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre MIA Unlimited 200, super promo ora disponibile per alcuni già clienti

In questi ultimi giorni alcuni già clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno attivare una delle super offerte di rete mobile della gamma WindTre MIA. Come già accennato in apertura, questa volta si tratta dell’offerta mobile denominata WindTre MIA Unlimited 200. Come suggerisce anche il nome, la promo in questione arriva ad includere ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati.

Una delle cose più interessanti è che gli utenti potranno sfruttare questi giga per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione alla massima velocità di WindTre con 5G Full Speed. Una volta terminati questi giga, gli utenti potranno poi navigare con giga senza limiti alla velocità standard di 10 mbps. Il bundle dell’offerta arriva ad includere poi fino a 500 sms da inviare verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali.

Si tratta di un’offerta di rete mobile personalizzata in base agli utenti. Questo significa che il prezzo proposto dall’operatore può variare, ma parte comunque da soli 9,99 euro al mese. L’operatore telefonico sta inoltre avvisando i suoi già clienti di questa opportunità con una nuova campagna SMS. In ogni caso, solitamente è previsto un costo di attivazione pari a 2,99 euro. Oltre a questo, gli utenti potranno scegliere di attivare l’offerta con pagamento su credito residuo oppure potranno attivare l’offerta con metodo di pagamento automatico Easy Pay.