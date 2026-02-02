Samsung Galaxy S26: le cover ufficiali confermano il design

Mancano ormai poche settimane alla presentazione dei nuovi top di gamma di Samsung e, nonostante il quadro generale della serie Galaxy S26 sia già piuttosto definito, continuano ad emergere dettagli interessanti. Nelle ultime ore l’attenzione si è spostata sugli accessori, in particolare sulle custodie, grazie a nuove indiscrezioni condivise da due leaker considerati molto affidabili.

La custodia ufficiale riprende la Kindsuit

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Le immagini diffuse da MysteryLupin mostrano quella che sembra a tutti gli effetti una versione aggiornata della Kindsuit Case, già vista sulla serie Galaxy S25. Il design resta fedele all’impostazione precedente, con un rivestimento esterno effetto pelle pensato per offrire un aspetto più elegante rispetto alle tradizionali cover in silicone.

Secondo quanto emerso, la custodia sarà proposta in quattro colorazioni che, dalle immagini, appaiono come arancione, nero, argento e beige, anche se è plausibile che Samsung scelga denominazioni commerciali diverse. All’interno è presente un rivestimento in microfibra, utile per proteggere lo smartphone da graffi e segni, insieme alla classica dicitura “Designed by Samsung” che contraddistingue gli accessori ufficiali.

Un dettaglio tutt’altro che secondario riguarda i segni circolari visibili all’interno della cover, che confermano il supporto alla ricarica wireless magnetica Qi 2, in linea con le principali indiscrezioni sulla gamma Galaxy S26. Al momento non ci sono indicazioni sui prezzi, ma considerando che le Kindsuit per Galaxy S25 Ultra sono proposte a 64,90 euro, è ragionevole aspettarsi una cifra simile.

Le alternative UAG per tutta la gamma

Per quanto riguarda le custodie di terze parti, le immagini pubblicate da Evan Blass mostrano tre proposte firmate Urban Armor Gear. A quanto trapelato, UAG avrebbe realizzato una cover dedicata a ciascun modello della serie.

Le versioni per Galaxy S26 e S26 Plus risultano praticamente identiche: custodie trasparenti in silicone, dal design essenziale, con il cerchio bianco ben visibile a indicare il supporto alla ricarica magnetica. La cover destinata al Galaxy S26 Ultra presenta invece un’estetica leggermente più elaborata, pur restando nella stessa categoria di protezioni trasparenti.