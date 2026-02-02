WhatsApp sotto assedio: la nuova truffa dei prestiti fantasma spaventa

In questi giorni sta circolando online in modo sempre più insistente una frode che sfrutta uno dei meccanismi più potenti della comunicazione digitale, la fiducia. Il copione è semplice e proprio per questo efficace. Un messaggio arriva sullo smartphone, apparentemente inviato da una persona conosciuta, con una richiesta urgente di aiuto economico. Si parla spesso di una spesa imprevista, di un problema medico o di una pratica notarile da risolvere in poche ore. L’importo è quasi sempre simile, intorno agli 800 euro, abbastanza alto da creare pressione ma non così elevato da far scattare immediatamente sospetti.

Dietro queste richieste non ci sono amici in difficoltà, ma truffatori che sono riusciti a impossessarsi di account reali. Una volta entrati nel profilo WhatsApp della vittima iniziale, i criminali hanno accesso diretto alla rubrica e alle conversazioni, elementi che permettono di costruire messaggi credibili e personalizzati. In questo modo la frode si propaga rapidamente, perché ogni nuovo contatto ingannato può diventare a sua volta un veicolo inconsapevole dell’attacco. Il risultato è una catena che sfrutta la naturale propensione delle persone ad aiutare chi conoscono, trasformando un gesto di solidarietà in una perdita economica.

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WhatsApp, prevenzione e contromisure contro la truffa dei finti prestiti

Le autorità italiane stanno invitando gli utenti a cambiare approccio nella gestione delle richieste di denaro via chat. La prima regola resta la verifica diretta. Una telefonata o un messaggio su un canale alternativo sono spesso sufficienti per smascherare il raggiro. Anche pochi secondi di controllo possono evitare conseguenze ben più pesanti.

Un altro aspetto fondamentale riguarda la protezione dell’account. L’attivazione della verifica in due passaggi rappresenta una barriera efficace, perché aggiunge un livello di sicurezza che rende più complesso il furto dell’identità digitale. Allo stesso modo, è fondamentale non condividere mai i codici di accesso temporanei inviati via SMS, nemmeno se la richiesta sembra arrivare da un contatto affidabile. Proprio quel codice consente ai truffatori di trasferire l’account su un altro dispositivo e prendere il pieno controllo del profilo.

Anche il comportamento quotidiano gioca un ruolo importante. Messaggi che trasmettono urgenza estrema, link inattesi o toni emotivi forzati dovrebbero sempre far scattare un campanello d’allarme. Segnalare le chat sospette direttamente all’interno dell’app e avvisare la persona coinvolta permette di limitare i danni e interrompere la diffusione della truffa.

La crescente diffusione di questi episodi dimostra quanto la sicurezza digitale sia diventata una questione di responsabilità individuale oltre che tecnologica. Proteggere il proprio profilo WhatsApp oggi significa tutelare non solo i propri dati, ma anche la rete di contatti che ogni utente porta con sé.