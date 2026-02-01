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Monitor AOC Agon Pro 27″ a prezzo shock con Amazon: oggi sconto del 20%

Permette all'utente di godere di un gioco veloce e combattimenti realistici con frequenza di aggiornamento di 240 Hertz, tempo di risposta GtG super veloce di 0.03 ms.

scritto da Valentina Acri 0 commenti 1 Minuti lettura
AOC Agon

L’AOC Agon Pro AG276QZD è un monitor da gioco OLED QHD da 27 pollici perfetto per tutti gli appassionati di gaming, ma non solo. Tra i principali punti di forza c’è senza alcun dubbio la capacità di portare l’esperienza di gioco a un livello completamente nuovo con la tecnologia QD-OLED. E’ bene infatti sapere che l’OLED si contraddistingue poiché offre nitidezza, contrasto e profondità del colore nettamente superiori, garantendo una qualità dell’immagine eccezionale.

Se da tempo volete acquistare un nuovo monitor per portare a termine esperienza di gioco uniche, questo è il momento perfetto per farlo. Amazon offre uno sconto sul prezzo di listino del 20%.

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Monitor AOC Agon Pro in offerta su Amazon

Perché continuare a utilizzare un device poco performante se esistono soluzioni con un ottimo rapporto qualità/prezzo? Tra le tante proposte presenti sul mercato. il monitor AOC Agon Pro AG276QZD si contraddistingue grazie ad alcune caratteristiche uniche.

A partire dai 240 Hz che consentono di liberare il potenziale delle schede grafiche di fascia alta e garantire una fluidità senza precedenti nella struttura dell’immagine dello schermo. Tutto ciò, dunque, non fa altro che permettere all’utente di godere di un gioco veloce e combattimenti realistici con frequenza di aggiornamento di 240 Hertz, tempo di risposta GtG super veloce di 0.03 ms e basso ritardo di input.

Al fine di ottimizzare l’esperienza visiva e, di conseguenza, di gioco, il costruttore ha deciso di dotare questo device con la tecnologia OLED Quad-HD. Il display opaco, infatti, offre un tempo di risposta GtG di 0.03 ms. Non mancano elementi come l’altoparlante, l’altezza regolabile di 130 mm, l’uscita cuffie da 3.5 mm e la compatibilità con supporto a parete VESA 100×100.

Offerta
AOC Monitor AG276QZD2 26.5 pollici, 2560x1440, WQHD, 280Hz, QD-OLED Panel, 0.03ms GtG, USB Hub Speakers, Height Adjustment, (HDMI2x 2.1 DP 2x 1.4) Adaptive Sync, HDR400 TrueBlack, G-Sync Comp., Nero
AOC Monitor AG276QZD2 26.5 pollici, 2560x1440, WQHD, 280Hz, QD-OLED Panel, 0.03ms GtG, USB Hub Speakers, Height Adjustment, (HDMI2x 2.1 DP 2x 1.4) Adaptive Sync, HDR400 TrueBlack, G-Sync Comp., Nero
    454,99 EUR
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    Il prezzo proposto oggi da Amazon per acquistare questo monitor AOC Agon Pro 27″ oggi è di soli 449 euro anziché 559 grazie al -20% di sconto.

    Valentina Acri

    Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.

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