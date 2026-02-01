Iliad porta la domotica low cost nelle case italiane

Iliad amplia il proprio raggio d’azione e si ritaglia uno spazio sempre più interessante anche nel mondo della domotica domestica. L’operatore ha infatti messo sul tavolo una proposta dedicata ai dispositivi connessi che necessitano di una SIM autonoma per funzionare, come sistemi antifurto, centraline di controllo, sensori ambientali e piccoli apparati IoT. La formula è semplice. Parliamo di un canone mensile estremamente contenuto, fissato a 1,99 euro, pensato per chi non ha bisogno di grandi volumi di dati ma pretende una connessione costante e affidabile.

La scelta di Iliad risponde a una tendenza ormai consolidata. Sempre più abitazioni adottano soluzioni smart per la sicurezza, il monitoraggio dei consumi o la gestione remota degli impianti. Questi dispositivi generano flussi di dati ridotti ma continui, che non richiedono pacchetti tradizionali da decine di gigabyte. In questo contesto, una tariffa dedicata diventa un tassello fondamentale per rendere la tecnologia accessibile anche a chi non vuole sostenere costi elevati. La proposta include minuti e messaggi, utili per notifiche e comandi di servizio, oltre a un quantitativo di traffico dati sufficiente per la comunicazione quotidiana tra i dispositivi e i server di controllo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un altro elemento che rende l’offerta interessante è la filosofia di trasparenza che Iliad ha costruito negli anni. Il prezzo resta bloccato nel tempo e non sono previste clausole complesse o costi nascosti. Questo aspetto è particolarmente apprezzato in ambito domestico, dove la connettività dei sistemi di sicurezza deve essere prevedibile e affidabile, senza sorprese in bolletta. La possibilità di attivare tutto online, in pochi passaggi, completa un quadro pensato per semplificare l’adozione delle tecnologie smart anche da parte degli utenti meno esperti.

Iliad accelera sulla smart home con un’offerta su misura

Dal punto di vista tecnico, la SIM dedicata alla domotica sfrutta la rete 4G e 4G+, garantendo una copertura ampia e prestazioni adeguate per le esigenze dei dispositivi connessi. Anche in caso di superamento del traffico incluso, la navigazione non si interrompe, permettendo al sistema di continuare a funzionare senza blocchi improvvisi. Questo è un dettaglio tutt’altro che secondario per chi utilizza la SIM all’interno di un antifurto o di un impianto di controllo remoto, dove la continuità del servizio è un requisito fondamentale.

La tariffa è utilizzabile anche in ambito europeo, caratteristica che può tornare utile per chi installa sistemi di monitoraggio su seconde case o immobili situati fuori dai confini nazionali. In questo modo, Iliad si posiziona come un partner tecnologico non solo per la telefonia mobile tradizionale, ma anche per l’evoluzione delle abitazioni connesse. L’obiettivo sembra essere quello di creare un ecosistema in cui smartphone, fibra e dispositivi smart dialogano attraverso soluzioni tariffarie mirate, senza costringere l’utente a ricorrere a offerte sovradimensionate.

Nel mondo delle telecomunicazioni italiane, una proposta di questo tipo rappresenta un segnale chiaro. La domotica non è più un mercato di nicchia. Rendere economica la connettività per l’IoT significa accelerare la diffusione di soluzioni intelligenti nelle case, abbassando le barriere d’ingresso e favorendo una maggiore adozione della tecnologia. Con questa mossa, Iliad rafforza la propria immagine di operatore attento alle esigenze pratiche, puntando su semplicità, prezzo contenuto e servizi pensati per l’uso quotidiano.