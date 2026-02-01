Mercedes-Benz Classe S è la nuova ammiraglia della Stella a tre punte

Mercedes-Benz ha scelto di celebrare i 140 anni dall’invenzione dell’automobile tornando a sottolineare come il brand sia all’avanguardia in questo settore. La nuova Classe S rappresenta uno dei cambiamenti più profondi ed importanti mai effettuato dalla Stella a tre punte per i propri modelli.

La nuova Classe S è stata riprogettata per il 50% dei componenti al fine di assicurare un prodotto che incarni l’apice della tecnologia, del comfort e del prestigio. Tra elementi estetici, guidabilità ed esperienza di guida, la vettura può essere considerata senza timore l’ammiraglia del marchio.

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Per la prima volta su una Mercedes-Benz arriva la stella sul cofano illuminata, elemento che impreziosisce la griglia anteriore, anch’essa illuminata, e di dimensioni maggiorate per gestire i flussi d’aria. Al fianco di questo cambiamento estetico, debuttano i nuovi fari DIGITAL LIGHT caratterizzati da doppia stella e basati sulla tecnologia micro-LED. Questa nuova soluzione permette di ampliare del 40% il campo di illuminazione, migliorando la visibilità durante la guida notturna.

Mercedes-Benz Classe S ha presentato la Nuova Classe S, una vettura che rappresenta l’apice della tecnologia automotive e del lusso automobilistico

L’obiettivo di Mercedes-Benz con la nuova Classe S è quello di garantire un’esperienza a bordo senza pari, rendendo la vettura un vero e proprio “salotto viaggiante”. Per questo motivo, il sistema MBUX Superscreen di serie unisce il quadro strumenti digitale, il display centrale da 14,4 pollici e quello del passeggero anteriore da 12,3 pollici sotto un unico profilo in vetro.

Il sistema operativo su cui si basa la vettura è la soluzione proprietaria MB.OS che permette di gestire ogni aspetto della Classe S. Gli ADAS di ultima generazione si integrano con il sistema di infotainment e gli elementi legati al comfort di bordo, tutto gestibile attraverso un ecosistema digitale.

La presenza di un assistente vocale evoluto consente di sfruttare l’Intelligenza Artificiale generativa per offrire dialoghi contestualizzati e personalizzati. La tecnologia MB.DRIVE, inoltre, consente di portare l’automazione a un nuovo livello introducendo feature dedicate alla guida nel traffico urbano e aiuti alle manovre di parcheggio.

Gli interni sono caratterizzati da materiali pregiati, finiture in legno e tessuti tecnici di alta qualità, abbandonando l’utilizzo della pella a conferma di un approccio più sostenibile pur mantenendo la classica eleganza. Il comfort a bordo è garantito dalle sospensioni pneumatiche AIRMATIC e dall’innovativo E-ACTIVE BODY CONTROL per monitorare ogni movimento della vettura e compensare beccheggio e rollio. Le motorizzazioni si adattano alle necessità dei vari utenti, includendo in gamma soluzioni elettrificate basate su motori benzina, diesel e plug-in hybrid.