Mercedes-AMG GLC elettrica, una nuova sfida da mille cavalli

Mercedes ha presentato la nuova GLC elettrica al Salone di Monaco, lanciando un modello che cattura subito l’ attenzione. La versione proposta a settembre offre già due motori e una potenza importante, ma rappresenta solo il punto di partenza di una gamma molto più ampia. Nel 2026 arriverà infatti la variante più estrema, quella firmata AMG, che punterà a superare ogni limite tecnico conosciuto nel marchio.

Le foto spia hanno anticipato alcuni dettagli, mentre diversi artisti digitali hanno provato ad immaginarne l’aspetto definitivo. L’idea generale è quella di un SUV più aggressivo e muscoloso, con una carrozzeria nata per comunicare immediatamente la sua natura sportiva. La parte dovrebbe cambiare in modo marcato grazie a prese d’aria più ampie e linee più decise. Il pacchetto aerodinamico includerà paraurti rivisti, cerchi più grandi e dettagli dedicati.

L’abitacolo, invece, manterrà la struttura della versione già presentata ma offrirà sedili sportivi, un volante specifico e la versione più aggiornata del sistema MBUX. L’obiettivo di questo progetto? Creare una GLC elettrica capace di distinguersi da qualsiasi modello precedente.

Il nuovo powertrain AMG e le prestazioni previste per il SUV 2026 targato Mercedes

L’elemento più interessante della futura Mercedes-AMG GLC elettrica sarà però il powertrain. Il SUV adotterà tre motori a flusso assiale sviluppati da YASA, azienda inglese controllata da Mercedes. Uno di questi sarà posizionato sull’asse anteriore mentre gli altri due garantiranno la trazione posteriore. Le prime stime parlano di una potenza compresa tra 900/1000CV, un valore mai raggiunto da un modello GLC. Secondo alcune fonti la vettura potrebbe accelerare da 0 a 100Km/h in meno di tre secondi, entrando così nel territorio delle supercar elettriche.

La velocità massima dovrebbe toccare i 250km/h, mantenendo un equilibrio tra prestazioni e gestione termica. Il SUV adotterà una nuova batteria con celle cilindriche pensata per lavorare con ricariche molto rapide. È previsto un picco di circa 400Kw in corrente continua, valore che ridurrebbe in modo sensibile i tempi di sosta. AMG sta sviluppando un sistema di raffreddamento più avanzato capace di mantenere temperatura e prestazioni anche nelle situazioni più impegnative.

Secondo alcune indiscrezioni il SUV proporrà anche funzioni dedicate alla guida sportiva, come una simulazione delle cambiate e un sound artificiale che richiama il rumore dei V8 tradizionali. La vettura appare quindi pensata per chi cerca emozioni forti anche con un modello completamente elettrico. Ora resta solo da attendere l’arrivo delle prime informazioni ufficiali che chiariranno ogni dettaglio.