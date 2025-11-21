iPhone Air

Le voci di un rinvio di iPhone Air 2 avevano agitato il mondo Apple negli ultimi giorni. Alcuni report parlavano di uno slittamento a tempo indefinito, altri di un lancio rimandato alla primavera del 2027. Ma secondo Mark Gurman di Bloomberg, la verità è più sfumata: Apple non ha posticipato iPhone Air 2, semplicemente non lo aveva pianificato per il 2026. E dietro questa scelta si nasconde una strategia precisa — usare l’Air come piattaforma di test per l’iPhone pieghevole.

iPhone Air come prototipo per il futuro pieghevole

Il nuovo report spiega che iPhone Air 2 non è stato accantonato, ma che Apple lo considera un progetto “a cadenza variabile”, svincolato dal ritmo annuale dei classici modelli numerati. In pratica, non sarà un iPhone da aggiornare ogni dodici mesi, bensì un dispositivo pensato per sperimentare soluzioni tecniche che troveranno spazio nel futuro iPhone Fold.

Secondo Gurman, molte delle tecnologie sviluppate per l’Air — materiali ultraleggeri, tecniche di miniaturizzazione, componenti interni e batterie ottimizzate — saranno riutilizzate nel pieghevole previsto per l’autunno 2026. In questo senso, iPhone Air è un “prototipo commercializzato”, un prodotto venduto al pubblico ma concepito come banco di prova per innovazioni strutturali e ingegneristiche.

Priorità: chip a 2 nanometri e autonomia migliorata

Bloomberg chiarisce che le priorità di Apple non riguardano il design o la fotocamera, ma l’architettura interna. La vera novità sarà infatti il passaggio a un chip A20 a 2 nanometri, costruito da TSMC con un processo di seconda generazione. L’obiettivo principale non è tanto la potenza, quanto l’efficienza energetica, un aspetto cruciale per un dispositivo ultrasottile come l’iPhone Air.

L’adozione del nuovo chip servirà anche come test di stabilità per le future generazioni di SoC destinati al pieghevole. La piattaforma a 2nm sarà quindi il cuore tecnologico di entrambi i progetti, e Apple preferisce concentrarsi su questa transizione piuttosto che inseguire aggiornamenti marginali come un secondo sensore posteriore.

La doppia fotocamera? Solo se utile al pieghevole

Proprio sul tema del comparto fotografico, Gurman smentisce le voci secondo cui Apple avrebbe rinviato l’iPhone Air 2 per introdurre una seconda fotocamera posteriore. Secondo Bloomberg, una modifica così invasiva non avrebbe senso economico su un modello che rappresenta appena il 6-8% delle vendite complessive di iPhone.

L’unico scenario realistico in cui l’Air adotterebbe una doppia fotocamera è quello in cui Apple decidesse di uniformare il design all’iPhone pieghevole, previsto per il 2026. In quel caso, la configurazione “dual” verrebbe ereditata per semplificare la produzione e condividere i componenti.