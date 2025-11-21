Kena, promo FOLLE a basso costo contro i rivali

Le offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sono davvero eccezionali, soprattutto quelle rivolte a contrastare i rivali. Tra questi, spicca un’offerta in particolare. Si tratta dell’offerta mobile denominata Kena 5,99 100 Giga. Quest’ultima è una delle proposte più convenienti dell’operatore, dal bundle estremamente ricco ma ad un prezzo sempre contenuto.

Kena 5,99 100 Giga, offerta sorprendente per battere i rivali

Kena 5,99 100 Giga è una delle offerte più sorprendenti dell’operatore telefonico virtuale. Quest’ultima viene proposta spesso in diverse versioni. Una delle più convenienti è quella proposta per i nuovi clienti che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Iliad, CoopVoce e Digi Mobile. Per questi clienti, infatti, l’operatore proporrà anche i primi due mesi di rinnovo gratuitamente.

L’operatore sta inoltre offrendo gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. Nello specifico, il bundle di questa offerta comprende fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi saranno anche validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore. Si potrà però navigare in 5G con una velocità limitata, ovvero fino a 260 mbps in download e in upload. Nel bundle l’offerta comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri.

Nonostante il bundle offra davvero tante cose, gli utenti dovranno pagare un costo per il rinnovo davvero molto basso. Si tratta infatti di appena 5,99 euro al mese e, come già detto, i primi due mesi di rinnovo saranno offerti gratuitamente dall’operatore virtuale. L’operatore sta inoltre continuando a proporre una promozione davvero eccezionale. Per tutti i clienti che sceglieranno di utilizzare il metodo di pagamento di ricarica automatica, infatti, sarà possibile ricevere un bundle di traffico dati extra da aggiungere a quelli già previsti dalla propria offerta, ovvero 100 GB in più.