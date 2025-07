Coopvoce: tuffati nei giga con questa super promozione

Al giorno d’oggi, avere a disposizione un’offerta che ci consente di utilizzare minuti, SMS gigabyte di traffico dati in quantità sufficienti per restare coperti durante tutto l’arco del mese rappresenta un dettaglio fondamentale nella vita digitale di ogni utente, ogni consumatore infatti ha bisogno di usufruire di queste caratteristiche per poter sfruttare al massimo il proprio smartphone, ovviamente, svolgere le proprie attività quotidiane che richiedono ovviamente una connessione al web.

Di conseguenza, la scelta dell’offerta telefonica rappresenta uno step fondamentale tanto quanto l’offerta stessa, qui in Italia i cataloghi da passare al vaglio sono davvero tanti nel momento che sono presenti numerosi operatori telefonici che puntualmente mettono a disposizione offerte di vario genere per essere quanto più competitivi possibile.

Oggi vi parliamo di un operatore che rappresenta un nuovo arrivato nella lista dei provider virtuali ma che offre promozioni davvero ricche di giga per navigare ad un prezzo davvero competitivo, stiamo parlando di CoopVoce e di una nuova offerta arrivata sul suo sito ufficiale, scopriamo insieme che cosa offre.

Tantissimi giga per navigare

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 250 giga di traffico dati per navigare in Internet abbinati a minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS anch’essi verso tutti, il prezzo ammonta a 9,90 € al mese e gode di caratteristiche esclusive, per i primi 30 giorni di un viaggio nell’Unione Europea potrete usufruire di tutti i vostri dati oltre che di quelli in roaming zero, il prezzo è fisso per sempre, non ci sono vincoli e nessun costo extra e potete effettuare l’attivazione con le vostre credenziali di accesso SPID, alla prima attivazione pagherete anche un costo di attivazione di 10 €, di conseguenza il primo pagamento sarà di un totale di 19,90 €, come se non bastasse l’offerta supporta anche la portabilità del numero da altro operatore.