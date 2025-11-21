Spotify testa il riassunto AI che aiuta a rientrare subito negli audiolibri

Spotify sta sperimentando una funzione pensata per migliorare l’esperienza di chi ascolta audiolibri, soprattutto quando la ripresa avviene dopo pause lunghe. Sull’app iOS è partito il test di brevi riassunti generati tramite intelligenza artificiale, studiati per riportare rapidamente l’ascoltatore all’interno della trama senza dover riavvolgere capitoli interi.

Il pulsante dedicato compare solo dopo almeno quindici minuti di ascolto di un titolo idoneo, una scelta pensata per evitare recap inutili all’inizio di un libro. La sintesi copre esclusivamente le parti già ascoltate e non contiene spoiler. L’idea segue la logica del “precedentemente” delle serie TV, con l’obiettivo di ridurre l’attrito quando si rientra nella storia dopo giorni o settimane.

Spotify chiarisce che il sistema non utilizza gli audiolibri per addestrare modelli vocali e non replica la voce dei narratori. L’AI si limita a generare un riassunto dei contenuti già riprodotti, così da ricostruire i punti principali della vicenda senza alterare la narrazione originale.

Una spinta all’ascolto continuato e nuove funzioni per gli utenti Premium

L’esperimento si inserisce nella strategia con cui Spotify sta dando sempre più spazio agli audiolibri, dopo l’introduzione dell’ascolto incluso negli abbonamenti Premium entro un limite mensile di ore. Facilitare il ritorno a un titolo potrebbe aumentare la continuità d’uso in un contesto in cui molti utenti alternano audiolibri, podcast e musica, interrompendo spesso una storia in corso.

Accanto al recap AI debutta anche una novità per la riproduzione casuale dedicata agli abbonati Premium. Il nuovo controllo Meno ripetizioni riduce la frequenza dei brani ascoltati di recente, così da rendere la shuffle più varia. L’opzione si trova nel menu Impostazioni, all’interno della sezione dedicata alla riproduzione.

La funzione di riassunto è attualmente limitata a un numero ristretto di audiolibri in inglese. L’estensione ad altri titoli e piattaforme dipenderà dai risultati del test, che Spotify valuterà nelle prossime settimane. L’obiettivo è rendere questa modalità un supporto naturale per chi ama alternare formati e ha bisogno di un aiuto rapido per rientrare nel flusso narrativo.