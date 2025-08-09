iPhone del futuro con Tandem OLED: schermi più brillanti, meno consumi e colori più realistici

Apple starebbe valutando l’integrazione dei Tandem OLED sui futuri modelli di iPhone. A riferirlo è il portale The Elec, che cita fonti vicine ai fornitori coinvolti. Al momento non esistono accordi definitivi, ma le discussioni con Samsung Display e LG Display sarebbero già iniziate. L’ipotesi è quella di una produzione di massa non prima del 2028, a conferma che ci si trova ancora in una fase molto preliminare.

Il Tandem OLED rappresenta un’evoluzione interessante rispetto agli attuali pannelli OLED. L’obiettivo è aumentare la luminosità complessiva, migliorare la gestione delle scene scure e prolungare la vita utile del display. Uno degli aspetti chiave è la riduzione dei consumi, ottenuta grazie alla doppia struttura emissiva. Tutto questo senza introdurre svantaggi evidenti, se non un costo più elevato rispetto alle soluzioni tradizionali.

Qualità visiva migliorata, consumi ridotti e meno burn-in

La tecnologia in questione ha diversi vantaggi. Il pannello a doppio strato permette di ottenere una luminosità più altasenza aumentare il deterioramento del pannello stesso. Di conseguenza, diminuiscono anche i rischi legati al burn-in, fenomeno ancora presente su alcuni OLED.

Secondo quanto riportato, l’idea sarebbe partita da LG, che avrebbe proposto ad Apple una variante chiamata “Simplified Tandem”. Si tratta di una soluzione che prevede il raddoppio solo dello strato blu, considerato il più vulnerabile nel tempo. Il risultato è una matrice RBGB, già utilizzata da LG in alcuni monitor gaming destinati al mercato cinese.

Destinazione probabile: i modelli Pro della linea iPhone

Dati i costi di produzione, è plausibile immaginare che Apple decida di adottare il Tandem OLED solo sui modelli Pro o Pro Max, come già avviene per altre tecnologie introdotte in anteprima. Il futuro della gamma resta in evoluzione: secondo alcune indiscrezioni, quest’anno potrebbe sparire la versione Plus in favore di un nuovo modello Air. Il futuro dunque ci svelerà le reali carte della società di Cupertino.