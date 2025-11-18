iPhone Fold: avanti con i display, cerniera e batteria restano in fase di revisione

Il progetto del primo dispositivo pieghevole di Apple continua a prendere forma. Secondo quanto riportato da Momentary Digital, fonte attiva su Weibo e considerata piuttosto affidabile, il display dell’iPhone Fold sarebbe ormai completo nella sua struttura principale. Foxconn avrebbe già predisposto una linea dedicata all’assemblaggio, segnale di un progetto entrato in una fase avanzata. Restano però due elementi da definire in modo definitivo: la cerniera e la batteria, che non avrebbero ancora ricevuto il via libera per la produzione su larga scala.

Le informazioni emerse parlano di un pannello progettato per ridurre al minimo ogni segno visibile lungo la piega, un obiettivo che rappresenta uno dei punti più delicati per chi realizza dispositivi di questo tipo. Samsung sarebbe l’unico fornitore dei due OLED destinati ai prototipi, con diagonali da 7,74 pollici per il display interno e 5,49 pollici per quello esterno. Si tratta di misure provvisorie, suscettibili di variazioni nelle fasi finali di produzione.

Cerniera e batteria sotto osservazione

Il leaker sostiene che Apple avrebbe già superato i principali ostacoli legati alla cerniera, tradizionalmente uno degli aspetti più complessi nello sviluppo di un pieghevole. Il meccanismo in uso nei prototipi si baserebbe su una lega metallica liquida, scelta che dovrebbe aumentare la resistenza nelle ripetute aperture e chiusure del dispositivo. Questo miglioramento avrebbe anche permesso di ridurre i costi del componente, ora compresi tra i 70 e gli 80 dollari.

Nonostante i progressi, la cerniera non sarebbe ancora stata approvata per l’inserimento nella catena di montaggio. Le ragioni non sarebbero state chiarite, ma emergerebbe un atteggiamento particolarmente prudente prima dell’industrializzazione finale. Una situazione simile riguarderebbe la batteria. Nei prototipi sarebbero state utilizzate celle comprese tra 5.400mAh e 5.800mAh, capacità superiori a quelle impiegate su iPhone 17 Pro Max, senza però aver selezionato un fornitore definitivo.

La struttura interna dell’iPhone Fold, ricca di componenti mobili, richiederebbe controlli di qualità molto severi. Pressioni anomale o minime deviazioni potrebbero infatti danneggiare la cella, arrivando nei casi peggiori alla perforazione.