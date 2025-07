Apple iPhone 17: cosa cambia tra base, Air e Pro

Sembra proprio che Apple stia preparando qualcosa di grosso per l’iPhone 17. Non il solito aggiornamento “sì vabbè, ma cos’è cambiato davvero?”, ma un restyling che potrebbe farsi notare anche da chi di solito non si emoziona per le keynote. La novità più chiacchierata? Un nuovo modello che si chiamerebbe iPhone 17 Air – un nome che già da solo fa intuire un approccio più leggero, forse più snello anche nel design. Ma non è solo questione di nome: si parla di un look tutto nuovo e, finalmente, del debutto del ProMotion anche sui modelli base.

Apple iPhone 17: meno spettacolo, più qualità d’uso quotidiano

Chi ha già un iPhone Pro sa quanto sia difficile tornare indietro una volta provato lo schermo a 120 Hz: più fluido, più reattivo, semplicemente più bello da usare. Ecco, ora questa tecnologia potrebbe diventare lo standard per tutta la linea, Air compreso. Stessa cosa per la modalità always-on, che permetterebbe anche agli utenti dei modelli non-Pro di dare un’occhiata alle notifiche senza nemmeno toccare il telefono.

Ma se tutti i modelli iniziano ad assomigliarsi troppo, come farà Apple a convincere qualcuno a spendere di più per i Pro? Ecco che arriva il colpo di scena: secondo diversi rumor, l’azienda starebbe lavorando a un display ancora più avanzato per i modelli top, con una finitura opaca anti-riflesso ispirata alla famosa nano-texture già vista su iMac e iPad Pro. Un vetro pensato per chi usa lo smartphone anche sotto il sole, o magari in ambienti di lavoro in cui ogni riflesso è una seccatura.

Questa novità, tra l’altro, non sarebbe solo estetica. Si parla anche di una maggiore resistenza ai graffi, il che non guasta mai. Certo, resta da vedere se sarà una dotazione standard o se bisognerà pagare un extra – proprio come accade con gli iMac. E non è detto che non ci siano dei compromessi, magari in termini di brillantezza o nitidezza, come è già successo con altri prodotti Apple con rivestimenti opachi.

In ogni caso, si percepisce una strategia più sottile: meno fuochi d’artificio sulle specifiche e più attenzione a ciò che davvero fa la differenza nell’uso quotidiano. E se tutto andrà come previsto, l’iPhone 17 potrebbe segnare una piccola svolta, offrendo ai modelli Pro una marcia in più che si sente anche quando non si scatta una foto o si apre un gioco.