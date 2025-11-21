Google aggiorna Gmail e Tasks: ecco i nuovi indicatori “Non letto” e le scadenze

Google sta distribuendo un aggiornamento per Gmail su Android che introduce un nuovo indicatore grafico dedicato ai messaggi non letti. Oltre al tradizionale grassetto che evidenzia mittente, oggetto e orario, ora compare un pallino colorato nell’angolo destro dell’anteprima, posizionato accanto alla data. Il colore segue i temi del sistema, rendendo più immediato distinguere le email già aperte da quelle ancora da leggere.

Questa modifica rientra nel più ampio passaggio all’interfaccia Material 3 Expressive e viene attivata tramite un rollout lato server. La diffusione è graduale, quindi la novità potrebbe comparire in tempi diversi a seconda del dispositivo. Si tratta della trafila ordinaria per ogni nuovo aggiornamento, soprattutto per quanto concerne la strategia di Google.

Le novità di Google Tasks: arrivano le scadenze separate dai promemoria

Aggiornamenti anche per Google Tasks, che introduce finalmente la funzione Scadenze, distinta dai consueti promemoria. Nella schermata dei dettagli di un’attività è presente la nuova voce Aggiungi scadenza, posizionata sopra l’opzione “Aggiungi data/ora”. Si tratta di un cambiamento richiesto da tempo da chi utilizza Tasks come strumento di gestione quotidiana.

La funzione, però, è ancora in fase di implementazione e non completamente integrata nell’ecosistema Google. Le scadenze impostate ora infatti risultano visibili sulla versione web di Tasks e inoltre compaiono durante la creazione dell’attività da Google Calendar. Da notare che non sono ancora visualizzate nell’app Android di Calendar, che non appaiono nella homepage di Tasks su Android e che non permettono di associare un orario, ma soltanto una data.

Il rollout è in corso e, come spesso accade, potrebbe richiedere alcune settimane prima che tutte le parti dell’app ricevano il supporto completo. Gli utenti non vedono l’ora di venire in possesso di queste nuove possibilità per sfruttare ancora di più le applicazioni di Google. Di certo si tratta di un passo importante per il loro sviluppo, il quale era molto atteso.