Ad
Hacking e Sicurezza InformaticaNews

Siti pericolosi e navigare in sicurezza: come riconoscere i tranelli e stare al sicuro

Un web pieno di trappole digitali aspetta gli utenti ogni giorno ed è per questo che bisogna stare attenti a tutti gli aspetti pericolosi

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Siti pericolosi e navigare in sicurezza: come riconoscere i tranelli e stare al sicuro

Tutti utilizzano il web ogni giorno ma bisogna stare molto attenti in quanto può dimostrarsi uno dei terreni più fertili per il proliferare delle truffe. I siti pericolosi possono essere tantissimi, così come le campagne cosiddette “phishing“. 
Molti di questi siti appaiono credibili a un primo sguardo, con loghi ben riprodotti e indirizzi web che ricordano quelli originali. Eppure, basta un piccolo dettaglio per capire quando qualcosa non va: l’obiettivo è imparare a individuarlo prima che sia troppo tardi.

Indizi da non ignorare quando si naviga

Il primo segnale da osservare è l’indirizzo del sito. Se non inizia con https, o se mostra un lucchetto barrato nella barra del browser, la connessione non è protetta. In questi casi, qualsiasi informazione inserita – dai dati di login ai numeri di carta – può essere intercettata.
Anche la presenza di errori grammaticali, loghi leggermente diversi o messaggi che spingono ad agire in fretta (“offerta in scadenza”, “account sospeso”) dovrebbero far scattare l’allarme. Sono tecniche usate per spingere a cliccare prima di pensare.

Strumenti come Google Safe Browsing, già integrato in Chrome e in molti browser mobili, avvisano automaticamente in caso di siti potenzialmente dannosi. È importante però non disattivare mai queste protezioni, anche se a volte possono sembrare troppo cautelative.

Come navigare in modo più sicuro

Un modo semplice per ridurre i rischi è utilizzare un password manager: in caso di sito falso, il gestore non compilerà i campi di accesso, segnalando che qualcosa non torna.
Un’altra precauzione utile è mantenere sempre attivo l’aggiornamento automatico del browser e del sistema operativo: ogni versione corregge falle di sicurezza che i truffatori cercano costantemente di sfruttare.
Infine, quando si effettuano acquisti online, è bene preferire pagamenti tramite servizi intermedi come PayPal o carte virtuali temporanee, che limitano l’esposizione dei dati reali.

Riconoscere i pericoli del web non richiede conoscenze tecniche, ma attenzione ai dettagli. Piccoli gesti quotidiani che, nel tempo, fanno la differenza tra una navigazione serena e una piena di rischi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!