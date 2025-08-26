Google Messaggi adotta il design Material 3 Expressive

L’app Google Messaggi è tra le prime di Big G a ricevere il nuovo linguaggio visivo Material 3 Expressive. Dopo settimane di test in beta, il rinnovamento è ora disponibile anche nella versione stabile, a partire dal rilascio 20250803_01_RC01. L’obiettivo è offrire un aspetto più moderno e in linea con le altre applicazioni Google, migliorando al tempo stesso accessibilità e usabilità.

Uno dei primi cambiamenti visibili riguarda la pagina di ricerca, che abbandona i vecchi filtri testuali per una nuova griglia 2×4. Le icone diventano più grandi e ogni categoria è racchiusa in un contenitore distinto, rendendo la navigazione più chiara e intuitiva. Anche la schermata Avvia una chat segue questa filosofia: i contatti appaiono in box separati, mentre la selezione per creare gruppi assume la forma di una pillola, offrendo un impatto visivo più coerente.

Le novità in Impostazioni e la prossima fase del redesign di Google Messaggi

Un altro aspetto centrale del restyling riguarda il menu Impostazioni. Ogni voce è incapsulata in un contenitore dedicato e i toggle di attivazione sono stati ridisegnati per rispettare le linee guida di Material 3. Migliora anche la pagina dei dettagli di un contatto, dove i pulsanti per le azioni rapide appaiono come pillole, in linea con lo stile già adottato in altre app di sistema, come Google Contatti.

Questa prima fase rappresenta solo l’inizio del processo di aggiornamento grafico. Google ha già in programma ulteriori interventi, tra cui il rinnovo della schermata principale delle conversazioni e del menu di invio allegati, che riceveranno presto un design più curato e coerente con la nuova filosofia visiva.

Il restyling di Google Messaggi non stravolge l’esperienza, ma la rende più piacevole e uniforme. Una mossa che conferma la volontà di Google di portare ordine e armonia tra le sue applicazioni, con un design che punta sulla chiarezza e sulla semplicità.