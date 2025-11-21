Google presenta Nano Banana Pro: l’AI per immagini diventa gratuita

Google si ripropone nel settore della generazione visiva con Nano Banana Pro, la versione evoluta del modello presentato a settembre. La prima release aveva catturato l’attenzione con miniature 3D molto realistiche. Ora arriva un sistema più flessibile, con funzioni pensate per utenti più esigenti e per chi vuole sperimentare. Il punto più sorprendente riguarda l’accesso. Tutti possono provarlo gratis aprendo l’app Gemini e attivando la sezione dedicata alla creazione di immagini.

Così facendo l’azienda vuole rendere immediata l’esperienza d’uso, senza barriere e senza competenze tecniche. La capacità di gestire contenuti complessi è uno degli aspetti più rilevanti. Nano Banana Pro può combinare 14 immagini e includere 5 persone nella stessa scena. Questa funzione mantiene proporzioni coerenti e un’ottima illuminazione. La gestione del testo segna un altro passo avanti. Il sistema può scrivere parole e frasi direttamente nelle immagini. La leggibilità risulta superiore rispetto a molti modelli di generazione grafica.

Nano Banana Pro: sicurezza, metadati e nuovi canali di accesso al modello

Google punta così alla creazione rapida di poster, inviti e contenuti multilingua. La funzione è però limitata, almeno per ora, agli utenti americani attraverso la Search AI Mode. Il modello integra anche capacità di editing più vicine ai software professionali. L’utente può selezionare parti dell’immagine e modificarle con precisione. È possibile correggere prospettiva, colori e luci, oppure cambiare completamente l’atmosfera della scena. Il sistema supporta risoluzioni fino al 4K, un’informazione utile per progetti destinati al web o alla stampa.

Il modello è accessibile anche tramite NotebookLM per chi utilizza gli strumenti creativi collegati ai servizi Google. Ma non è finita qui. Il colosso di Mountain View continua a investire sulla trasparenza legata alle immagini generate artificialmente. Nano Banana Pro infatti include metadati C2PA, un sistema standard che segnala la creazione o la modifica tramite AI. Questa scelta segue la crescente attenzione verso i deepfake e viene condivisa anche da piattaforme come TikTok.

Insomma, l’attenzione alla qualità, alla sicurezza e all’accessibilità rappresenta un passo verso una diffusione più ampia della generazione visiva. Google vuole quindi definire nuovi standard puntando su strumenti chiari e immediati, pensati per creatori e utenti comuni.