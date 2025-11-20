Very Mobile rilancia le offerte 5G con prezzi aggressivi

Very Mobile propone una nuova offerta dedicata ai clienti di altri operatori come Iliad, CoopVoce e PosteMobile. Il prezzo mensile è contenuto e resta uguale per sempre. L’offerta in questione include minuti e messaggi illimitati insieme a 150GB utilizzabili anche in 5G. La rete del marchio copre quasi tutta la popolazione italiana e permette di navigare in mobilità con buone prestazioni. L’attivazione è completamente gratuita e non richiede costi nascosti.

La SIM può essere richiesta in formato tradizionale oppure come eSIM virtuale, che si attiva in pochi passaggi. Very Mobile vuole semplificare ogni fase del processo e punta su una gestione digitale che riduca al minimo le complicazioni. Chi acquista online riceve la scheda direttamente nella cassetta postale oppure via email nel caso della versione digitale. Dopo la consegna si passa all’attivazione obbligatoria tramite riconoscimento, possibile con SPID, Carta d’Identità Elettronica o video identificazione. Questo sistema permette di iniziare a usare subito l’offerta senza code nei punti vendita.

Very Mobile offre una rete stabile e un servizio pensato per evitare costi indesiderati

Il principale punto di forza di Very Mobile è la presenza di una rete che raggiunge più del 99% della popolazione. La società utilizza la tecnologia 5G per garantire una velocità fino a 30MB al secondo nelle offerte standard e una navigazione più rapida nei piani abilitati alla modalità full speed. La connessione rimane utilizzabile anche con smartphone 4G, senza rallentamenti rispetto al normale uso quotidiano. L’utente può rinnovare l’offerta manualmente tramite app e ripartire subito al prezzo stabilito.

Il servizio include anche altre funzioni come la possibilità di creare un punto hotspot, ricevere messaggi bancari, utilizzare chiamate e messaggi nel resto dell’Unione Europea e controllare il traffico in modo chiaro. Very Mobile non applica vincoli contrattuali e permette di cambiare piano senza costi aggiuntivi. I servizi a pagamento sono bloccati in automatico per evitare attivazioni non richieste. La rete consente una connessione stabile anche con molti dispositivi collegati e offre un’assistenza pensata per risolvere dubbi e problemi in tempi brevi.