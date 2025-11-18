Very Mobile rilancia i Coupon Winback: l’offerta torna a 4,99€ con due mesi omaggio

Very Mobile torna a rivolgersi agli ex clienti con una proposta che riappare periodicamente e che anche a Novembre ha iniziato a circolare tramite una nuova campagna di SMS mirati. L’operatore continua a puntare sul prezzo più basso del suo portafoglio, rilanciando una versione dedicata della sua offerta da 4,99€ al mese.

Questa iniziativa include 200GB in 5G Full Speed, minuti illimitati e SMS illimitati. Il messaggio inviato dal gestore propone due rinnovi gratuiti e l’attivazione senza spese, condizioni che mirano a favorire il ritorno dei clienti che avevano lasciato l’operatore mesi prima. Il testo dell’SMS contiene un codice coupon, utile per completare l’attivazione sia online sia nei punti vendita. La scadenza indicata resta fissata al 23 Novembre, anche se non si esclude un’eventuale proroga. L’acquisto della SIM o della eSIM non comporta costi aggiuntivi e l’attivazione non richiede passaggi complessi. Una volta completata la procedura, al cliente viene riconosciuto un accredito pari a due mensilità, che servirà a coprire il secondo e il terzo rinnovo dell’offerta.

Very Mobile potenzia il 5G e semplifica l’attivazione con SPID e CIE

Il funzionamento del coupon winback è semplice. Il cliente sceglie una SIM fisica o una eSIM e poi inserisce il codice ricevuto tramite SMS. La richiesta di portabilità del numero può essere effettuata subito, ma il coupon permette anche di attivare l’offerta su un numero diverso da quello contattato. Oltre alla videoidentificazione, è possibile usare SPID o CIE per completare l’attivazione in pochi minuti. Very Mobile ha anche ampliato l’accesso al 5G nei mesi recenti, stabilendo che tutte le nuove attivazioni usufruiranno della rete veloce nelle aree coperte.

L’offerta winback da 4,99€ include anche il 5G Full Speed, elemento non sempre presente nelle tariffe più economiche. Grazie a questa opzione, la navigazione in aree abilitate può raggiungere velocità molto più elevate rispetto al profilo standard. Se il dispositivo non è compatibile o la zona non è coperta, il servizio passa automaticamente alla rete 4G con prestazioni comunque stabili. L’operatore continua poi a proporre servizi inclusi come VoLTE, Wi-Fi Calling, hotspot e segreteria senza costi extra. Per quanto riguarda invece il roaming europeo è previsto un pacchetto dedicato di traffico dati che segue le normative vigenti.