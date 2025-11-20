EcoFlow lancia le migliori offerte dell’anno: grandi sconti sul sito ufficiale e Amazon

EcoFlow, azienda leader nel settore delle power station (o centrali elettriche portatili), lancia le proprie offerte di fine anno, con grandissimi sconti che coinvolgono tutti i propri prodotti. La campagna promozionale si divide in due parti: dal 20 novembre al 4 dicembre (coinvolgendo il Black Friday) e dal 5 dicembre al 31 dicembre. Entrambe condividono il massimo risparmio che il consumatore può raggiungere con l’acquisto di uno dei tanti dispositivi in offerta, ma intanto guardiamo una piccola selezione dei migliori sconti.

EcoFlow RIVER 3 Max

Siete alla ricerca di una power station di relative piccole dimensioni, e soprattutto molto economica? allora dovete pensare di acquistare RIVER 3 Max, una combinazione di River 3 Plus e EB300, capace di raggiungere una potenza in uscita di 1200W e capacità di 572Wh, è il perfetto UPS istantaneo per la vostra casa, i viaggi e le avventure. Offre ricarica rapida (e possibilità di collegare pannelli solari), mantenendo dimensioni compatte e adatte a tutti.

Può essere acquistata a soli 349 euro (invece che 449 euro), sia sul sito ufficiale che su Amazon a questo link.

EcoFlow DELTA 3 Plus

Dotata di una batteria LiFePO4 da 1024Wh, il prodotto si contraddistingue per la capacità di ricaricarsi completamente in soli 56 minuti, erogando nel contempo una potenza di 2400W (e riuscendo a mantenere in funzione il 99% degli elettrodomestici). I suoi campi di utilizzo sono molteplici, può essere la vostra riserva durante le interruzioni di corrente, ma anche alimentare l’attrezzatura da campeggio o da portare con voi durante le vostre vacanze.

Il suo prezzo promozione è di soli 649 euro, contro un listino di 999 euro. Potete acquistarla direttamente sul sito ufficiale o anche su Amazon a questo link.

EcoFlow AC Pro

Il dispositivo più capiente dell’intera selezione, parte da 1,92 kWh per unità, e può essere incrementato fino a 11,52kWh, è compatibile al 100% con i microinverter e risulta essere estremamente versatile, offrendo la possibilità di ridurre al massimo le bollette con il controllo intelligente AI e TOU, godendo nel contempo delle sue prestazioni fino a 10 anni (grazie alla batteria LFP). Adatto a ogni condizione atmosferica, il prodotto rappresenta la soluzione ideale sia per la casa che l’appartamento.

Il suo prezzo di vendita finale è di 713 euro, una promozione interessante, disponibile sul sito ufficiale e qui su Amazon, considerando che il listino parte da 999 euro.

Lo sconto extra

Tutti i prezzi indicati possono ricevere un extra sconto aggiuntivo, dell’8% (fino al 31/12), con l’applicazione del codice sconto C6TZ3SF1CZF1 (sul sito ufficiale) o H5C2CU3H (per acquisto effettuato su Amazon). Le offerte chiaramente non terminano qui, collegandovi ai rispettivi store ne potrete trovare davvero molte altre.