Dyson rallenta nei ricavi ma accelera nelle vendite globali

Il 2024, diciamocelo chiaramente, non è stato un anno come gli altri per Dyson. Non si tratta semplicemente di cifre, ma di una vera e propria crepa in un muro che sembrava indistruttibile. Per la prima volta dal lontano 2002, l’impero britannico di Sir James Dyson ha dovuto fare i conti con un calo del fatturato, passando da 7,1 miliardi a 6,6 miliardi di sterline. Dopo oltre vent’anni di crescita ininterrotta, una notizia del genere nel mondo tech è come un fulmine a ciel sereno, una specie di campanello d’allarme che fa drizzare le antenne a tutti.

Record di prodotti ma margini in calo: il paradosso Dyson 2024

Ma fermarsi a quel singolo numero, a quel -500 milioni, sarebbe un errore grossolano e superficiale. Se grattiamo un po’ la superficie, scopriamo un quadro decisamente più sfumato e, per certi versi, incredibilmente ottimista. Nonostante il calo economico, Dyson ha infatti battuto il suo record assoluto di vendite in volume, piazzando ben 20 milioni di prodotti in giro per il mondo. E qui sta il paradosso: meno soldi in cassa, ma più prodotti nelle case. Cosa significa? Che l’azienda continua ad attrarre e a conquistare fette di mercato con i suoi gadget, ma che evidentemente i margini si sono ridotti, il prezzo medio di vendita è calato, o una combinazione di entrambi.

Dyson non è certo rimasta con le mani in mano ad aspettare che la tempesta passasse. Anzi, ha continuato a investire con la ferocia che la contraddistingue. Pensa che hanno pompato in ricerca e sviluppo ben 8 milioni di sterline a settimana – sì, hai letto bene, ogni singola settimana – depositando 238 nuovi brevetti. Questo è un segnale chiarissimo: il calo è un ostacolo momentaneo, ma la visione a lungo termine rimane saldamente ancorata all’innovazione.

Certo, le motivazioni del calo di fatturato sono un mix di sfortuna cosmica e scelte interne. L’economia globale che arranca, la fiducia dei consumatori che tentenna in mercati chiave, le valute che fanno i capricci in Asia e Turchia, e persino un incendio che ha messo fuori gioco una fabbrica nelle Filippine. Aggiungici poi una riorganizzazione interna con dei licenziamenti che, per quanto dolorosi, fanno capire la volontà di snellire l’azienda, e il quadro delle difficoltà è completo.

Ma l’onda lunga del successo non si è fermata: i loro asciugacapelli Supersonic, il nuovo aspirapolvere PencilVac – ultra sottile – e tutte le chicche presentate all’IFA di Berlino hanno continuato a fare breccia nel cuore dei consumatori. E Sir James Dyson, il fondatore, non potrebbe essere più chiaro sul futuro: “Siamo entusiasti dei lanci previsti nel 2025,” ha dichiarato, parlando di robotica, nuove tecnologie di purificazione e una completa reinvenzione degli asciugacapelli e degli aspirapolvere. Il che suona come una minaccia per la concorrenza.

Addio Dyson Zone: l’anno più complesso e strategico per Dyson

Tuttavia, il 2024 è stato anche l’anno in cui Dyson ha ammesso un errore: il ritiro dal mercato del Dyson Zone, quel bizzarro dispositivo tra cuffie e purificatore d’aria lanciato nel 2023. È un promemoria che anche i giganti, quelli che sembrano toccare il cielo con un dito, possono inciampare.

Insomma, il bilancio di quest’anno è come una medaglia con due facce potentissime: da una parte le mazzate economiche, logistiche e di mercato che hanno colpito duro; dall’altra una forza di innovazione e una visione del futuro che non accenna a spegnersi, supportata da un record di unità vendute che attesta la salute del marchio. È un anno di transizione, dove si aggiustano i pezzi, si tagliano i rami secchi e si investe sull’oro del domani. La sensazione è che Dyson abbia solo preso la rincorsa per un 2025 in cui intende tornare a dettare legge in campo tecnologico.