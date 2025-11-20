Apple Watch, niente nuovo design prima del 2028 secondo gli ultimi leak

Chi sperava in un Apple Watch completamente riprogettato già nel 2026 potrebbe dover cambiare prospettiva. Secondo il leaker Instant Digital, la gamma di smartwatch prevista per il 2026 riprenderà le linee dell’attuale generazione, senza stravolgimenti visibili. L’idea di un vero redesign verrebbe spostata al 2028, cioè all’anno successivo al lancio dell’iPhone 20° anniversario, atteso per il 2027 con un progetto estetico più radicale.

Le nuove indiscrezioni si scontrano con quanto emerso nei mesi scorsi. La testata DigiTimes aveva lasciato intendere che almeno un modello del 2026 avrebbe introdotto cambiamenti esterni più evidenti, forse collegati all’arrivo di nuovi sensori. Una delle ipotesi più citate riguardava il monitoraggio non invasivo della glicemia, tecnologia su cui si discute da tempo ma che viene ancora considerata distante diversi anni da un’implementazione commerciale affidabile.

Da tempo circolano voci su un possibile assottigliamento della cassa e su un nuovo sistema di aggancio magnetico per i cinturini. Mark Gurman di Bloomberg aveva descritto proprio questa direzione, con un corpo più sottile e un approccio diverso alla personalizzazione. Finora, però, solo l’Apple Watch Series 10 ha effettivamente adottato una cassa più sottile, mentre il presunto sistema di cinturini magnetici non è mai arrivato. L’Apple Watch Series 11, uscito quest’anno, ha confermato una linea molto prudente, riproponendo un design familiare.

Leak, sensori e Touch ID: cosa aspettarsi nel 2026

Sul fronte hardware, le tracce più concrete per il 2026 riguardano il possibile arrivo del Touch ID. I riferimenti trovati nel codice puntano a una soluzione integrata sotto il display, pensata per aggiungere un livello di sicurezza in più senza cambiare l’aspetto esteriore dell’orologio. In questo scenario, le novità si concentrerebbero sull’esperienza d’uso e sulle funzionalità interne, lasciando quasi invariato ciò che si vede al polso.

Resta comunque importante ricordare la natura di queste informazioni: Instant Digital viene considerato un leaker con risultati alterni. In passato ha anticipato correttamente dettagli come la finitura gialla dell’iPhone 14, ma altre previsioni non si sono avverate. Anche per le tempistiche del nuovo Apple Watch, quindi, le ipotesi andrebbero lette con un certo margine di prudenza.