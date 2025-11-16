Amazon impazzisce con l’Apple Watch a meno di 200 euro, ma solo oggi

Lo sconto che Amazon ha deciso di lanciare giusto in questi giorni è destinato a far parlare di sé, in quanto il consumatore si ritrova a poter acquistare Apple Watch SE di seconda generazione, pagandolo meno di 200 euro.

Lo smartwatch di cui vi parliamo rappresenta la soluzione più economica dei modelli di casa Apple, pensato per tutti coloro che vogliono effettivamente avvicinarsi al mondo dell’azienda di Cupertino, senza però dover pagare quasi 400 euro per l’Apple Watch base (o anche di più per il modello Ultra). La sua compatibilità è garantita con i prodotti dell’azienda, con i quali riuscire a collegarsi in grandissima rapidità, godendo anche di plus non da poco: una gestione perfetta delle notifiche, la modalità silenzioso automatica e molto altro ancora.

La variante attualmente in promozione prevede una diagonale di 44 millimetri, più che adatta per la maggior parte dei polsi, anche se va detto che è disponibile all’acquisto un modello da 40 millimetri (che consigliamo per il pubblico femminile). Il cinturino incluso in confezione è lo Smart Loop, uno degli ultimi lanciati da Apple, realizzato in tessuto, viene impreziosito da un meccanismo di chiusura davvero comodo e rapido da eseguire.

Amazon fuori di testa con lo sconto sull’Apple Watch

Il valore di listino di questo smartwatch sarebbe di 249 euro, ma gli utenti possono approfittare di una riduzione effettiva del 20%, che abbassa il livello di spesa da sostenere di circa 50 euro, fino ad arrivare a soli 199 euro. Premete qui per effettuare l’acquisto.

Le funzionalità a cui è possibile accedere sono sostanzialmente sempre le stesse, senza differenze o vincoli particolari. Segnaliamo solamente la possibilità di scegliere tra tante colorazioni in promozione, che ampliano la versatilità del prodotto.