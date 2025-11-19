Xiaomi Soundbar Pro 2.0 ch: ecco le caratteristiche ufficiali

Negli ultimi anni, la diffusione di dispositivi audio domestici accessibili e performanti ha trasformato il modo in cui gli utenti vivono l’intrattenimento. In tale scenario, Xiaomi ha deciso di rafforzare la propria presenza nel settore con il lancio della Soundbar Pro 2.0 ch in Europa. Con un debutto ufficiale in Spagna. Il dispositivo si inserisce in una strategia più ampia dell’azienda, già attiva con prodotti come lo Xiaomi Sound Outdoor Speaker. La Soundbar Pro 2.0 ch si distingue come alternativa più economica rispetto alla versione 2.1 ch, mantenendo però molte delle caratteristiche tecniche che ne garantiscono una resa audio convincente. Il design essenziale e lineare permette di collocarla facilmente sotto il televisore o a parete, adattandosi a spazi diversi.

Xiaomi: ecco cosa sappiamo sulla nuova Soundbar Pro 2.0 ch

Sul piano tecnico, il dispositivo integra due tweeter e due altoparlanti mid-woofer. Garantendo una potenza complessiva di 84 W e una gamma di frequenze che va dai 50 Hz ai 20 kHz. Tale combinazione consente di riprodurre un audio ricco e coinvolgente, particolarmente apprezzabile durante film e serie TV compatibili con Dolby Audio. La soundbar offre anche sei modalità audio differenti, pensate per adattarsi a contenuti diversi, aumentando la versatilità d’uso.

Non mancano le opzioni di connettività moderne. Oltre al supporto HDMI ARC, il dispositivo include Bluetooth e NFC. Il prezzo di lancio in Spagna è di 99,99 euro. Una cifra che la colloca nella fascia economica pur garantendo prestazioni interessanti. Al momento, la disponibilità è limitata al mercato spagnolo. Ma la presenza di modelli simili su piattaforme come Amazon lascia ipotizzare un possibile arrivo anche in altri Paesi europei. Prodotti come questo di Xiaomi contribuiscono a ridefinire le aspettative nel settore. Promuovendo l’adozione di tecnologie audio avanzate anche in contesti domestici. Nel lungo termine, l’espansione di dispositivi accessibili e versatili potrebbe influenzare le abitudini di consumo. Spingendo verso un’integrazione più completa tra televisione, musica e intrattenimento digitale.