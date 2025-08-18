Amazon ESAGERA con i 220 euro di sconto su Google Pixel Tablet

Spesa ridottissima per l’acquisto di uno dei migliori tablet effettivamente in circolazione, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un modello di fascia medio-alta, che viene fortemente scontato da parte di Amazon. Stiamo parlando di Google Pixel Tablet, dispositivo in vendita sul mercato dal 2024, e che oggi può essere vostro con un risparmio superiore al normale.

Il prodotto dispone di un display da 10,95 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 1600 x 2560 pixel, rapporto d’aspetto in 16:10 e 276 ppi circa, mantenendo comunque dimensioni non troppo elevate: 258 x 169 x 8,1 millimetri di spessore, ed un peso che si aggira attorno ai 493 grammi.

Il processore non è il più aggiornato, questo va ammesso, essendo comunque il Google Tensor G2, con processo produttivo a 5 nanometri, un octa-core con frequenza di clock massima a 2,85GHz, passando poi per la solita ottima GPU Mali-G710 MP7. Esistono due differenti configurazioni disponibili all’acquisto, entrambe con 8GB di RAM, ma che differiscono per i 128 o 256GB di memoria interna integrati (sempre UFS 3.1 e non espandibile).

Premete qui e collegatevi subito al canale Telegram @codiciscontotech dove potete avere ogni giorno i codici sconto Amazon gratis in regalo, le migliori offerte ed anche tantissimi errori di prezzo esclusivi.

Amazon abbassa il prezzo di Google Pixel Tablet

Nessuno si sarebbe mai aspettato di poter spendere così poco per l’acquisto di Google Pixel Tablet, a tutti gli effetti il dispositivo in questione non costa più i 619 euro richiesti in origine per il suo acquisto, ma viene a costare solamente 399 euro, mettendo a disposizione uno sconto effettivo di 210 euro, inedito ed esclusivo per tutti. Premete qui per l’acquisto.

Nell’esatto momento in cui scriviamo quest’articolo, le colorazioni attualmente in vendita sono un paio, di conseguenza consigliamo caldamente di prendere visione al link inserito il da farsi e scegliere quella che più si adatta alle vostre esigenze.