Amazon è PAZZA: Samsung Galaxy S25 Ultra in offerta ASSURDA di 600 euro

Amazon è perfettamente pronta a riservare un trattamento di tutto rispetto a tutti gli utenti che oggi sono interessati all’acquisto di un Samsung Galaxy S25 Ultra, il risparmio è nettamente uno dei migliori in assoluto, forse uno dei prezzi più bassi del momento, tanto da essere considerato dai più quasi imbattibile.

Lo smartphone parte con dimensioni che superano le aspettative, essendo comunque di 218 grammi di peso e 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore, essendo a tutti gli effetti un prodotto che già di per sé è difficile da trasportare, nonostante comunque nasconda e prometta puro intrattenimento. Il display è un piacere per gli occhi, essendo un componente da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, un Dynamic AMOLED 2X con 120Hz di refresh rate, oltre 16 milioni di colori, protezione Gorilla Glass Armor 2 e densità di 500 ppi.

A tessere le fila e smuovere le acque ci pensa direttamente il processore top di gamma del momento, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock a 4,47GHz, che viene affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 830, oltre a un elevato quantitativo di memoria RAM: 12GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte posteriore possiamo trovare davvero una dotazione di tutto rispetto con quattro sensori: un principale da 200 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, per poi completarsi con teleobiettivi da 50 e 10 megapixel.

Samsung Galaxy S25 Ultra: che occasioni oggi su Amazon

Lo sconto migliore dell’ultimo periodo è attivo oggi ed è a disposizione di tutti gli utenti: il Samsung Galaxy S25 Ultra non costa più 1499 euro, come previsto originariamente di listino, ma si arriva a poter sostenere un investimento finale di 854,06 euro. Potete ordinare il prodotto a questo link, sempre con garanzia di 24 mesi e spedizione gratuita a domicilio.