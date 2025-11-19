Samsung Galaxy Ring

Il Galaxy Ring di Samsung, presentato inizialmente come dispositivo dedicato al benessere e al monitoraggio della salute, potrebbe presto assumere un ruolo completamente nuovo. Secondo recenti indizi scoperti nel codice della companion app ufficiale, l’anello smart sarebbe destinato a diventare un controller per gli occhiali smart con Android XR che l’azienda sta sviluppando in collaborazione con Google, Warby Parker e Gentle Monster. In altre parole, il Galaxy Ring potrebbe essere il tassello che unisce il mondo wearable con quello della realtà aumentata.

Da fitness tracker a interfaccia XR

Fin dal suo debutto, il Galaxy Ring ha rappresentato per Samsung la risposta elegante e discreta alla crescente richiesta di dispositivi health-oriented, con sensori di battito cardiaco, ossigenazione, stress e sonno. Ma dietro l’apparente semplicità si nasconde una tecnologia che, evidentemente, può spingersi molto oltre.

Secondo l’insider AssembleDebug, all’interno della più recente versione dell’app Galaxy Ring Manager è stata trovata una stringa inequivocabile: Ring gesture for glasses. Una traccia che suggerisce la possibilità di utilizzare gesture dell’anello per controllare i futuri occhiali smart con Android XR, il sistema operativo sviluppato congiuntamente da Google e Samsung per la nuova generazione di dispositivi “misti” tra realtà aumentata e virtuale.

L’integrazione appare tutt’altro che improbabile: il Galaxy Ring supporta già alcune gesture, come scattare una foto o silenziare la sveglia, e Samsung stessa aveva depositato a inizio anno un brevetto relativo all’uso di anelli smart come strumenti di controllo multi-dispositivo per schermi, wearable e oggetti connessi.

Il tassello mancante dell’ecosistema Galaxy

Il progetto degli occhiali smart Samsung procede da tempo in parallelo al lavoro di Google su Android XR, piattaforma destinata a diventare lo standard per i visori e i dispositivi AR del prossimo decennio. L’obiettivo è creare un ecosistema interconnesso in cui smartphone, smartwatch, anelli e occhiali collaborano in tempo reale, condividendo dati e funzioni senza soluzione di continuità.

In questo contesto, il Galaxy Ring potrebbe svolgere il ruolo di interfaccia fisica naturale, permettendo di controllare menu e contenuti degli occhiali con semplici gesti delle dita — come muovere la mano per selezionare, pizzicare per confermare o ruotare per scorrere un elenco. Si tratterebbe di una soluzione elegante e non invasiva, in linea con la visione di Samsung di una tecnologia “invisibile ma intuitiva”, che accompagna l’utente anziché interromperne l’esperienza.