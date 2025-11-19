Switch 2: l’ultimo update blocca le dock di terze parti

Nintendo negli ultimi tempi, ha fatto sicuramente parlare molto di sé grazie all’arrivo di Switch 2, la console in questione ha colpito il mercato in modo importante, ottenendo un successo che sotto certi aspetti in pochi aspettavano dopo l’annuncio del prezzo di vendita che sicuramente non era tre più accessibili mai visti, ovviamente nel corso del tempo poi Nintendo ha lavorato su tutte le ecosistema e sulla console stessa per migliorarne lo sviluppo e l’integrazione grazie al rilascio di nuovi update in grado di garantire miglioramenti sia di prestazioni che di stabilità.

L’ultimo update però ha portato con sé un cambiamento che ha lasciato tutti gli utenti decisamente sconvolti, molti infatti dopo aver aggiornato la console hanno affermato che le loro dock station di terze parti hanno completamente smesso di funzionare.

Improvviso e inaspettato

Tutti noi sappiamo bene quanto la società giapponese abbia un atteggiamento decisamente protettivo e litigioso verso lo sviluppo di hardware esterno a quello della casa madre che possa integrarsi con il suo ecosistema, allo stesso tempo però sembra decisamente strano che l’azienda possa aver implementato un blocco di questo tipo, così all’improvviso, senza dare nessun segnale alla community, le segnalazioni sono però davvero tantissime al punto che viene spontaneo dedurre che si tratti di un evento sistemico che riguarda tutti coloro che hanno aggiornato all’ultimo firmware, nello specifico quella coinvolta è la versione del firmware è la 21.0.0.

Non rimane dunque che attendere per capire se la società rilascerà qualche dichiarazione a riguardo o se resterà in silenzio davanti alle innumerevoli segnalazioni, c’è da dire che all’interno della confezione di vendita è già presente una dock station, allo stesso tempo però se si dovesse rendere necessario acquistarne una nuova i prezzi di quelle originali non sono molto accessibili al contrario di quelle di terze parti che invece alle volte hanno un prezzo addirittura dimezzato rispetto all’originale, non rimane dunque che restare a vedere per capire se si tratta di un bug o di una scelta voluta.